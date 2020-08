Mancano due mesi e mezzo alle elezioni negli Stati Uniti, e la campagna elettorale sta quindi per entrare nel vivo, anche se la questione Covid-19 la rende la campagna elettorale più anomala di sempre.

Con l’accettazione della candidatura, ufficialmente solo da oggi i Democratici hanno un candidato e si tratta di Joe Biden, l’ex vice quando alla Casa Bianca sedeva Barack Obama.

I sondaggi danno quasi in maniera unanime il candidato democratico in testa, ma la differenza nei confronti dell’attuale Presidente pare essersi assottigliata proprio in queste ultime settimane e probabilmente assisteremo ad un testa a testa.

Vedere Joe Biden come sfidante di Trump mi porta immediatamente ad una riflessione: ma i democratici sono messi così male che non hanno trovato un candidato migliore di Joe Biden?

E pure la risposta è immediata: evidentemente no, visto che alla fine la corsa per appunto la candidatura, in casa democratica, era fra Joe Biden e Bernie Sanders, un altro ottuagenario.

L’accoppiata Biden/Sanders, mi ha fatto tornare alla mente Statler e Waldorf, sapete chi sono? I due vecchietti un po’ rintronati del Muppet Show, quelli che a teatro siedono in galleria.

D’altronde fin dall’inizio delle primarie i democratici avevano messo in mostra soltanto un nuovo personaggio, non ancora quarantenne, Pete Buttigieg, che aveva avuto anche un certo apprezzamento in termini elettoralistici avendo primeggiato primarie svoltesi in Iowa.

Ma Pete Buttigieg ha un problema, è sposato con un uomo ed obiettivamente l’America forse potrebbe anche esser pronta ad avere un Presidente dichiaratamente Gay, ma non una first Lady maschio.

Dopo che si è ritirato dalla corsa Pete Buttigieg non sono emersi altri giovani outsider e alla fine, come detto sono rimasti in campo i due ottuagenari Bernie Sanders e Joe Biden.

Per Trump, noto anche per dare soprannomi ai suoi avversari politici, è stato facile, vista l’espressione perennemente assonnata del suo sfidante Joe Biden, coniare l’espressione “sleepy Joe” ossia “Joe l’addormentato”.

Effettivamente Biden non sembra proprio una persona sveglia, lo ricordiamo sempre alle spalle di Obama mentre spesso abbassava le palpebre durante i discorsi del primo Presidente nero d’America.

Comunque staremo a vedere.

A proposito di Presidenziali americane, proprio ieri è accaduto un fatto estremamente importante e sorprendente, l’arresto di Steve Bannon.

Personalmente non ho mai parlato di lui nei miei video, ma approfitto dell’occasione per fare alcuni riflessioni sulla persona e sugli sviluppi che potrà avere questa vicenda.

Allora, Bannon era stato lo stratega della campagna elettorale di Trump alle scorse elezioni. Ovviamente è una persona che io non conosco, ma non esito a dire che con ogni probabilità Trump non sarebbe stato mai eletto Presidente degli Stati Uniti d’America se non ci fosse stato Steve Bannon.

Non esito a dire che a mio avviso Bannon è una persona straordinaria, una persona che per le idee che ha sempre professato ha la mia totale stima ed il mio incondizionato apprezzamento. Un vero difensore dei valori democratici che contraddistinguono l’Occidente.

Naturalmente non entro nella vicenda che lo vede implicato. L’accusa è quella di essersi impossessato di una certa somma riveniente da una raccolta fondi che doveva servire per finanziare la costruzione di una parte del muro che divide gli Stati Uniti dal Messico, uno sbarramento quindi che cerca di limitare l’immigrazione clandestina.

Permettetemi di essere molto dubbioso, ovviamente non conosco le disponibilità economiche di Steve Bannon, certamente non era un miliardario, ma un milionario certamente sì, si stima avesse un patrimonio intorno ai 50 milioni di dollari, insomma una persona certamente molto benestante, non penso avesse bisogno di distrarre fondi raccolti nella campagna per la costruzione delle barriere anti immigrazione clandestina.

Naturalmente, come sempre, la stampa mainstream in queste occasioni dà il peggio di sé, Per tutti i giornali e le tv Bannon naturalmente è già colpevole, nonostante lui si sia dichiarato totalmente innocente e ritenga le accuse mosse alla sua persona totalmente infondate.

Ma sappiamo tutti che non dobbiamo ormai stupirci della disinformazione che mezzi di comunicazione di massa continuano a profondere a piene mani.

Ma la cosa ancora più squallida non è la “condanna preventiva” da parte del mainstream, la cosa più squallida è definire Bannon come persona di estrema destra, nella realtà è semplicemente un patriota, ma soprattutto lo si etichetta come “ideologo del sovranismo”, come se il sovranismo fosse un reato.

Sentite come lo definisce Il Sole 24 Ore:

Bannon è la persona che in Brasile e in Europa in questi anni ha spinto per la formazione di una sorta di internazionale nazional-sovranista, con contatti anche in Italia, Polonia e Ungheria, sempre con la benedizione e i fondi dei russi.

Qua veramente si raggiunge il massimo, con il termine nazional-sovranista che ovviamente richiama il termine nazional-socialista di infausta memoria.

Ed il Sole 24 Ore non si risparmia anche di parlare bellamente di fantomatici “fondi russi”. Ecco spiegato finalmente perché il popolo russo in generale non è molto ricco, è che tutti i soldi i russi li spendono per finanziare una serie infinita di associazioni.

Invece i soli fondi russi dei quali si è certi, sono quelli intascati dall’allora partito comunista.

Bannon nella realtà è certamente un grande nemico della Cina, Per Bannon il pericolo per il mondo è … passatemi il termine … l’Imperialismo di Xi Jinping.

Ovviamente su questo si può discutere, ma non si può dire che i timori di Bannon non siano fondati.

Un’ultima cosa per quanto riguarda la Presidenza Trump, il cui primo mandato sta per terminare, quindi possiamo già redigere i primi bilanci.

Ovviamente se diamo uno sguardo a Wall Street, beh lì non c’è discussione, un trionfo per Trump, durante il suo quadriennio i mercati finanziari americani hanno avuto un boom senza precedenti, un boom che non è stato fermato neppure dal Covid-19, visto che proprio in questi giorni non solo il Nasdaq ha stabilito il proprio ennesimo e stellare massimo storico, ma anche l’indice di riferimento della Borsa americana, ossia lo Standard & Poor 500 ha ritoccato il proprio record assoluto.

Ma non volevo sottolineare questo aspetto che è noto a tutti, ma un altro aspetto che invece è meno conosciuto, anzi, completamente taciuto dai media mainstream.

Trump viene descritto infatti dalla disinformazione globale come un seminatore di odio, ebbene se andiamo a vedere le guerre fatte dagli Stati Uniti vediamo che Trump al contrario di tutti i suoi predecessori non ha iniziato alcuna guerra in giro per il mondo.

Al contrario del suo predecessore Obama che invece ha innescato una gran quantità di conflitti sullo scacchiere internazionale, meritandosi così il Premio Nobel della Pace.

Così va il mondo.