Meno di un mese e molti italiani si recheranno alle urne, in tutto il Paese per un referendum cosiddetto “confermativo”, il Parlamento infatti ha votato con percentuali molto superiori a quelle bulgare per tagliare 230 deputati e 115 senatori.

Ma affinché possa diventare effettiva questa riforma deve essere avallata da un referendum che abbiamo definito “confermativo”, non si tratta del classico referendum “abrogativo” che tutti conosciamo, è invece un referendum come quello “storico” tenutosi il 4 Dicembre 2016 e che portò alle dimissioni dell’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Si tratta di una norma di legge prevista nei casi di riforme costituzionali. Quando infatti vengono mutate delle norme costituzionali non basta che vengano approvate dal Parlamento, devono poi essere appunto “confermate” dalla volontà popolare tramite un referendum che, al contrario di quelli abrogativi, non prevede un quorum.

Ovvia il cui esito è valido indipendentemente dal numero di italiani che si recano alle urne.

Ricordiamo che in quello, ribadisco, storico referendum fu comunque molto alta l’affluenza alle urne, si recò a votare infatti il 65,47% degli italiani, e quello fu un segnale importante sull’esito finale: il NO si impose nettamente con il 59,12% dei voti validi.

Probabilmente Renzi fece un errore madornale dal punto di vista della comunicazione, per lui si trattò di un vero e proprio harakiri, ma non tenne neppure conto della scaramanzia. Il 4 Dicembre, infatti, è Santa Barbara, un giorno speciale, anzi indimenticabile per un pioniere del genio come me.

Ed il botto in effetti è stato forte, una vera esplosione.

La domanda ora, ovviamente, è questa: può ripetersi una cosa simile?

Chiaramente no, anche se recentemente il fronte del SI’, ossia di quelli favorevoli al taglio dei parlamentari non è più un monolite come invece era risultato nelle aule parlamentari.

Ricordo infatti che l’approvazione definitiva alla Camera è avvenuta con 553 voti favorevoli e soli 14 contrari, due gli astenuti. Insomma i SI’ al 98% ed i no al 2%.

I sondaggi oggi danno nettamente in vantaggio il SI’, ma con percentuali decisamente più ridotte, intorno al 70%. Certo rimane un margine molto alto, ma, ripeto, più ci avviciniamo alla data del referendum e più aumentano i sostenitori del NO.

Certamente per gli italiani c’è ora una maggior consapevolezza delle ragioni a favore del NO, ma a mio avviso sta anche giocando chiamiamolo un “effetto Renzi”.

Ho infatti sempre pensato che Renzi perse quel referendum il 4 dicembre 2016 perché molti italiani andarono a votare per esprimere un giudizio negativo su quel Governo, oddio non che quello che si formò successivamente, il Governo Gentiloni fosse diverso, anzi, era un clone, ma insomma, ripeto, io ritengo che sfidare gli italiani … porta male ai politici.

Ed oggi Di Maio ed il Movimento 5 Stelle potrebbero incorrere in un errore simile. Gli italiani potrebbero andare al voto solo per dare un giudizio negativo, estremamente negativo, su questo Governo.

Di Maio e gli altri esponenti del Movimento 5 Stelle, per non incorrere in sorprese più che clamorose, farebbero bene a starsene zitti, gli italiani sono già arrabbiati il tanto che basta con il Governo Conte 2 la vendetta, meglio non provocarli ulteriormente.

In effetti il SI’, francamente, non ha motivazione, si insiste sul risparmio per le casse pubbliche, ed è una motivazione assolutamente ridicola, si ignorano invece le innumerevoli motivazioni per il NO.

Ma naturalmente tutti sappiamo che negli stessi giorni, il 20 ed il 21 settembre si voterà anche in sette importanti regioni, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d’Aosta.

Le prime due attualmente governate dal Centrodestra, le altre quattro dal Centrosinistra, la Valle d’Aosta fa un po’ storia a sé.

Come certamente saprete le due amministrazioni regionali del Centrodestra, ossia Veneto e Liguria, sembra debbano essere riconfermate, sarà importante naturalmente vedere con quali proporzioni.

Sono infatti curioso di vedere il risultato del Movimento 5 Stelle al Nord, si prevede una debacle, ma naturalmente sarà importante vederne le proporzioni.

Tutte le altre regioni, invece, sembrano contendibili.

Potremmo dire che sarebbe un successo per il Centrosinistra confermare tutte e quattro le regioni attualmente amministrate.

Un sostanziale pareggio qualora una sola di queste regioni passasse al Centrodestra.

Una vittoria del centrodestra qualora riuscisse a strappare due o più regioni attualmente amministrate dal centrosinistra.

Ma c’è un altro aspetto del quale finora non si è parlato. L’influenza di queste elezioni regionali sull’elezione fra due anni, anzi un anno e mezzo, del prossimo Presidente della Repubblica. Mi chiederete il perché, dove sta il nesso.

Ebbene, non dobbiamo dimenticare come avviene l’elezione del capo dello Stato, ad eleggere il presidente della Repubblica, infatti non sono solo deputati e senatori in assemblea congiunta, a loro si aggiungono anche rappresentanti dei Consigli Regionali, tre per ogni regione ed uno per la sola valle d’Aosta, per un totale, quindi, di 58 elettori.

Normalmente dei tre elettori per regione vengono scelti due della maggioranza ed uno dell’opposizione.

Al momento sono di più le regioni governate da amministrazioni di Centrodestra, e dopo il voto del 20 e 21 settembre, come detto, potrebbero anche aumentare.

Questo certamente rende in maggiore equilibrio le forze in campo. Anzi è quasi certo che la situazione sarebbe di questo tipo: un numero simile di elettori dei partiti della coalizione di Centrodestra e del Movimento 5 Stelle, un numero decisamente inferiore per il centrosinistra.

Vado a spanne, ma potremmo ipotizzare un 40% Per Centrodestro Unito, 40% per Movimento 5 Stelle e 20% Centrosinistra.

Certo, mi direte, ma cosa cambia? E’ la stessa cosa che tiene in piedi l’attuale Governo, se si uniscono M5S e Centrosinistra, dopo la terza votazione, e quindi da quando non sarà più necessaria una maggioranza dei due terzi, le forze politiche che attualmente formano il Governo sono in grado di eleggersi un loro rappresentante.

Sì, la risposta è sì, ma ci sarà tuttavia un aspetto del quale occorre tenere conto.

Oggi la stragrande maggioranza dei parlamentari che sorreggono il Governo sono del Movimento 5 Stelle, ma di fatto il Partito che decide tutti gli atti parlamentari è il PD.

Semplicemente perché il PD tiene al laccio, stavo per dire un’altra cosa, ma era molto volgare, insomma, oggi il PD tiene al guinzaglio il M5S, perché appena i penta stellati provano ad alzare la testa quelli del Pd pronunciano la formula magica: crisi di Governo, si va tutti a casa!

Pronunciando queste parole ad un penta stellato si ottiene lo stesso effetto del mostrare l’aglio ad un vampiro.

Sappiamo tutti infatti che per un grillino chiudere la legislatura in anticipo significa tornare ad ingrossare le fila dei disoccupati.

Ma quando si voterà per il Presidente della Repubblica, la legislatura sarà pressoché finita, per cui il terrore di tornarsene a casa, per i parlamentari grillini sarà di fatto svanito.

Quindi al centrosinistra verrà a mancare la formula magica con la quale oggi tengono a cuccia i grillini pur avendo un terzo dei loro parlamentari.

Insomma guardando alle prossime elezioni occorre valutare anche questo aspetto, anche avere un solo elettore in più per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, potrebbe fare la differenza.