Il VIX, l’”indice della paura” che traccia i timori di Wall Street, il 29 ottobre si muove agevolmente sopra i 39 punti, dopo avere aggiornato i massimi degli ultimi quattro mesi con una impennata rapida come la curva dei contagi del mondo occidentale. I nuovi lockdown di Francia e Germania e i nuovi record del Covid un po’ dappertutto hanno dato uno scossone ai mercati. Il prossimo potrebbe essere il prossimo 3 novembre, il giorno delle elezioni statunitensi che dovranno nominare il nuovo presidente USA e rinnovare un terzo del Senato.

Elezioni USA: la paura dei mercati

La maggiore paura di Wall Street, come sempre, è l’incertezza. L’incertezza che non permette di fare piani, di reagire alla crisi, di prendere una posizione sui vari mercati. Il presidente repubblicano che lotta per la riconferma, Donald Trump, ha un programma molto diverso da quello dello sfidante democratico Joe Biden. Le conseguenze di un passaggio di testimone alla Casa Bianca o addirittura di una blue sweep, ossia di una maggioranza democratica anche al Senato che darebbe ai blue Camera, Senato e Governo, sarebbero assai distanti da quelle di una vittoria di Trump. Quello che però fa più paura è il rischio di un “non risultato”.

Elezioni USA: voto postale e Corte Suprema

Con grande tenacia “the Donald” è riuscito infatti a far nominare alla Corte Suprema la conservatrice cattolica Amy Coney Barrett: così la maggioranza conservatrice nel maggiore organo giudiziario del Paese sale a 6 a 3. Trump ha subito twittato: " Grossi problemi e discrepanze nelle votazioni per corrispondenza in tutti gli Stati Uniti. Dobbiamo avere il totale finale il 3 novembre". Non ci sono dubbi insomma: la Corte potrebbe bocciare o bloccare una grossa mole di voti postali e in qualche maniera influenzare l’esito delle elezioni presidenziali. Sulla questione d’altra parte la Corte si è appena espressa quando ha deciso che nello swing state del Wisconsin si potranno conteggiare i voti dopo il 3 novembre.

E gli stati che potrebbero fare la differenza sono tanti, da quelli “operai” del Midwest (Ohio, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin) alla Florida, la Georgia, il North Carolina e l’Arizona.

Sono numeri importanti. Le elezioni, però, sono già cominciate. Con il voto postale hanno già votato in tutti gli Stati Uniti più di 75 milioni di americani, più della metà degli oltre 138 milioni di votanti del 2016.

Questa volta potrebbero essere ben 150 milioni gli americani al voto, ma sicuramente, con i nuovi record di contagi e di vittime del Covid 19 il voto postale peserà molto più che in passato. Il rischio di contestazioni immediate dell’esito elettorale e di un intervento della Corte Suprema proietta sui mercati lo spettro del 2000, quando Al Gore e George Bush andarono al riconteggio delle schede: si dovette attendere dal 7 novembre al 12 dicembre, giorno in cui la Corte Suprema decise l’esito del voto (in favore di Bush), per avere un nuovo presidente degli Stati Uniti. Per i mercati e l’economia Usa piegati dalla pandemia e disperatamente alla ricerca di una nuova manovra di stimolo fiscale sarebbe un disastro. E’ questa la maggiore paura di Wall Street.

Elezioni USA: le prospettive, i numeri, i programmi

La maggior parte dei sondaggioncede a Joe Biden un agevole vantaggio. Uno scarto in media tra i 7 e i 10 punti percentuali dovrebbe consentire al Democratico di trasferirsi facilmente alla Casa Bianca. Trump stracciò però i sondaggi già nel 2016 e vinse contro ogni proiezione, quindi tutti quanti sono molto molto cauti.

In gioco ci sono comunque due pacchetti di stimolo fiscale molto diversi che tutti invocano da tempo. La Camera dei democratici propone un corposo piano da circa 2,2 trilioni di dollari che promette (tra l’altro) un nuovo giro di assegni da 1.200 dollari per gli americani e risorse per stati ed enti locali. Il combattuto pacchetto di aiuti repubblicano era arrivato a 1,8 trilioni di dollari, quando sembrava possibile un accordo prima delle elezioni, ma in pratica è fermo su proposte del Senato repubblicano da 500 miliardi di dollari. I democratici chiedono più sussidi a famiglie, scuole, enti locali, più tracciamenti e tamponi. I Repubblicani pongono più l’accento sulla difesa delle imprese e di interi settori economici (come quello aeronautico). La sanità e le prospettive dell’”Obamacare” resta uno dei temi più divisivi

Elezioni USA: cosa succederebbe se vincesse Biden?

Un report di Pictet AM ipotizza una vittoria democratica, un’onda blu che consentisse a Joe Biden di portare avanti la propria strategia per l’uscita dalla crisi. Probabilmente si partirebbe dall’emergenza sanitaria per poi concentrarsi sul lavoro. Lo Stato interverrebbe molto di più sull’economia con una rinnovata alleanza con la Fed.

Pictet AM calcola che comunque vadano le elezioni serviranno subito 440 miliardi di dollari per il sostegno ai cittadini, altrimenti si creerebbe nel breve una bomba sociale con il prossimo venir meno dei sussidi.

Servirebbero poi importanti investimenti anche infrastrutturali, magari green, per rilanciare l’economia. Molta spesa e una bella scossa al Pil, ma anche una politica fiscale costosa da finanziare con nuove tasse sugli utili societari e i redditi più alti.

Questo potrebbe tradursi in una minore redditività delle quotate di Wall Street (soprattutto i titoli tecnologici), che potrebbe poi pesare sulle performance generali degli indici. D’altronde diversi sostegni alla domanda e decisi interventi sanitari potrebbero consolidare le basi di un’economia vacillante.

Gli operatori di mercato sembrano già attrezzarsi per questo scenario che i sondaggi favoriscono, ma, come tutto il mondo sa, Trump resta imprevedibile e potrebbe vincere o paralizzare le elezioni con esiti incerti che sicuramente porterebbero una elevata volatilità sui mercati globali.