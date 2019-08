Emil Wolter, Gestore del fondo Comgest Growth Emerging Markets di Comgest, spiega che nel primo semestre del 2019 i mercati emergenti hanno mostrato un'importante volatilità, con un robusto rally nel primo trimestre dell'anno, seguito da un indebolimento a maggio e da un nuovo rally a giugno. Il risultato finale è stato un rendimento in dollari del 10,6%. Ciò che ha influito in maniera predominante è stato il continuo deterioramento del rapporto tra Stati Uniti e Cina e le relative conseguenze. In un simile contesto, e in buona parte a causa dell'imposizione di dazi doganali e della crescente incertezza che questa situazione ha provocato a livello di scambi commerciali e di supply chain (in particolare nel settore tecnologico), le stime sulla crescita mondiale hanno subito una continua revisione al ribasso, in particolare per il 2020. Di conseguenza la Federal Reserve ha modificato il proprio orientamento in materia di rialzo dei tassi di interesse, mentre una maggiore probabilità di un allentamento monetario è già scontata - o si sta effettivamente verificando - in diversi Paesi.

Tra i mercati principali, il Brasile è quello apparso come più solido, in netta salita in seguito all'anticipazione di una riforma previdenziale più prossima e di portata più ampia rispetto alle attese: come sempre, il Brasile è uno dei principali beneficiari della politica accomodante della Fed. Dal momento che le esportazioni rappresentano il 12% del Pil, il Paese è abbastanza distante dalle questioni che stanno interessando il resto del mondo sul piano del commercio. La Cina ha, a sorpresa, sovraperformato in seguito all'allentamento sia delle politiche fiscali che di quelle monetarie operato allo scopo di stimolare con moderazione e ad hoc l'economia. La Russia ha registrato un andamento particolarmente solido grazie a un netto rally dei prezzi del petrolio e al fatto di essere considerata come una scelta economica. Corea, Malesia e Cile sono stati tra i mercati più deboli per effetto del deterioramento della crescita economica. Anche la performance della Turchia è stata tra le peggiori dei mercati emergenti, nonostante le ultime politiche adottate (rivelatesi tra l'altro efficaci) per far fronte alla crisi economica che ha investito il Paese nel 2018.