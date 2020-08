La seduta odierna prosegue nel segno dell'incertezza e della volatilità per Enel, in linea con l'andamento altalenante del Ftse Mib.

Enel fallisce l'allungo e passa in negativo

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di quasi due punti percentuali, il titolo oggi ha mostrato debolezza nel corso della mattinata, per poi imboccare la via dei guadagni al giro di boa e arrivare a toccare un top intraday a 7,95 euro.

Da questo livello si è avuto un ripiegamento che ha portato Enel ad azzerare il rialzo e a cambiare direzione di marcia.

Negli ultimi minuti il titolo viene fotografato a 7,844 euro, con un calo dello 0,28% e oltre 9,5 milioni di azioni transitate sul mercato fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 26 milioni di pezzi.

Enel paga pegno al crollo dei BTP. Tassi in volata, sale lo Spread

A condizionare negativamente l'andamento di Enel, al pari di quello delle altre utility, sono le pessime notizie che arrivano dal fronte obbligazionario italiano.

Lo spread BTP-Bund sale dell'1,74% a 152,1 punti base, ma a pesare sul comparto utility è l'impennata dei tassi dei titoli di Stato.

Forti vendite stanno infatti interessando i BTP, con il rendimento del decennale che balza del 10,05% all'1,106%, sui massimi intraday toccati fino ad ora.

Enel: focus su accordo Enel X con Hubject

Per Enel passa così in secondo piano la notizia da cui si è appreso che Enel X ha siglato un nuovo accordo per fornire sistemi di pagamento per le ricariche dei veicoli elettrici con Hubject.

Quest'ultima è la società che gestisce la più grande piattaforma internazionale per i servizi levati alle ricarice dei veicoli elettrici.

Enel: Equita resta bullish dopo ultime novità

Secondo gli analisti di Equita SIM l’accordo dovrebbe contribuire a faciliare la diffusione dei veicoli elettrici con la semplificazione dei sistemi di pagamento e attraverso l’interoperabilità di diversi sistemi di ricarica.

Confermata la view positiva su Enel che per la SIM milanese merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 8,5 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre l'8% rispetto ai livelli correnti di Borsa.

Enel GP avvia costruzione parco eolico in Sicilia

Intanto tra le novità di oggi c'è da segnalare che la controllata Enel Green Power ha avviato la costruzione del parco eolico di Partanna, in Sicilia.

L'impianto verrà realizzato in località Contrada Magaggiari, nella provincia di Trapani, e sarà costituito da sei aerogeneratori da 2,4 MW ciascuno, per una potenza totale pari a 14,4 MW.

L'entrata in esercizio del parco eolico è prevista ad aprile 2021.

L'impianto produrra' circa 40 GWh ogni anno da fonte rinnovabile, che corrispondono alla fornitura di energia per circa 10.000 abitazioni, evitando l'emissione in atmosfera di circa 33.000 tonnellate di CO2 all'anno.