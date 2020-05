In linea con quanto accade per il Ftse Mib, si appesantisce strada facendo il bilancio di Enel che accusa peraltro una performance peggiore rispetto a quella dell'indice di riferimento.

Enel sotto schiaffo, la peggiore tra le utility

Il titolo, dopo aver ceduto quasi il 2% ieri, oggi è travolto dalle vendite, accusando la perdita più ampia nel settore di riferimento e occupando una delle ultime posizioni nel paniere delle blue chips.

Mentre scriviamo, Enel passa di mano a 5,73 euro, con un affondo del 4,98% e quasi 29 milioni di azioni transitate sul mercato fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 44 milioni di pezzi.

Il titolo risente della pessima intonazione del mercato in generale e non beneficia delle indicazioni che arrivano dall'assemblea degli azionisti.

Enel: in corso l'assemblea su bilancio 2019 e dividendo

Quest'ultima è riunita per l'approvazione dei dati di bilancio dell'esercizio 2019 e, come anticipato nei giorni scorsi dal CFO, Alberto De Paoli, per approvare il pagamento dei dividendi a luglio e una nuova politica di remunerazione.

Indicazioni confortanti su questo fronte sono arrivate dall'AD di Enel, Francesco Starace, che aprendo i lavori dell'assemblea ha dichiarato: "Possiamo fare leva sull'ampia liquidità che abbiamo a disposizione e sulla solida situazione patrimoniale per fronteggiare eventuali scenari di volatilità e supportare l'attuazione del piano di investimenti e gli impegni sui dividendi".

Il CEO ha ribadito che al momento non si evidenziano impatti significativi a livello operativo, economico o finanziario nel breve o medio termine, legati alla crisi coronavirus, e questo grazie al modello di business integrato, resiliente e diversificato di Enel.

Enel: l'AD Starace conferma dividendo 2020 tr 0,35 e 0,37 euro

Quanto alla politica dei dividendi, l'AD Starace ha fatto sapere che il raggiungimento dei target operativi e finanziari di Enel permette di proporre una remunerazione degli azionisti in linea con le indicazioni per il 2019, con una cedola quindi minima garantita pari a 0,35 euro e fino ad un massimo di 0,37 euro per azione.

Con riferimento all'esercizio 2019, alla luce di un utile per azione aumentato del 18% rispetto all'anno precedente, è stato proposto un dividendo i 0,328 euro, di cui 0,16 euro già distribuiti come acconto a gennaio scorso.

Starace a evidenziato che la cedola è in crescita del 17% rispetto alla precedente ed è basata su n payout ratio del 70% sull'utile netto ordinario. Si tratta di un dividendo superiore a quello minimo garantito pari a 0,32 euro per azione.

Infine, il manager ha ricordato in assemblea che fino al 2022 gli azionisti di Enel riceveranno l'importo più elevato tra il payout del 70% sugli utili e il minimo garantito che per quell'anno è stato fissato a 0,35 euro per azione.