Enel viaggia ancora in rialzo dopo il rally di venerdì scorso: l'Argentina spaventa meno. Analisti bullish sul titolo.

A Piazza Affari anche in questa prima seduta della settimana lo shopping ha la meglio e tra i titoli che riescono a catalizzare l'attenzione degli acquirenti troviamo anche Enel.

Enel ancora in rialzo dopo il rally di venerdì

Il titolo, che pure mostra una minore vivacità rispetto al Ftse Mib, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un rally di oltre il 4,5%, continua a spingersi in avanti.

Negli ultimi minuti Enel viene fotografato a 6,346 euro, con un progresso dello 0,97% e oltre 14 milioni di azioni transitate sul mercato fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 28 milioni di pezzi.

Enel sale malgrado le tensioni su spread e BTP

Enel beneficia della positiva intonazione del mercato in generale e del settore utility in particolare, all'interno del quale mette a segno una delle migliori performance oggi.

Il titolo non sembra risentire in alcun modo delle tensioni che si registrano sul fronte obbligazionario, con lo spread BTP-Bund tornato a salire, tanto da evidenziare un rialzo dello 0,58% a 209,4 punti base.

Decisamente più ampio l'incremento messo a segno dal rendimento dei BTP a 10 anni che sale del 3,19% all'1,454%.

Enel inoltre non viene frenato dalla difficile situazione politica in Argentina, dove il gruppo è esposto con circa il 3% dell'Ebitda.

Enel non risente della crisi in Argentina

Dopo la sconfitta del presidente, Mauricio Macri, alle primarie per le prossime elezioni in programma il 27 ottobre, ci sono state giornate di caos in Argentina che hanno portato il Ministro delle Finanze, Nicolas Dujovne, a rassegnare le dimissioni.