Eni giù col petrolio dopo che due banche d'affari hanno ridotto le stime sul prezzo del barile. Rumor su acquisizione in Norvegia.

Seduta in retromarcia a Piazza Affari per Eni (-0,77% a 13,77 euro), zavorrato in chiusura di settimana da alcune prese di profitto che stanno interessando il mercato petrolifero dopo i guadagni delle ultime sedute.

Eni cala con i ribassi del petrolio

Le quotazioni del Brent, salite ieri sui massimi di un mese in scia ai dati delle scorte USA che hanno un nuovo calo settimanale, viaggiano oggi in ribasso del 1,9% a quota 59,79 dollari al barile, con il focus degli investitori tornato a concentrarsi sulle incognite legate alle prospettive dell'economia mondiale.

Pesa in particolare la decisione di due banche d'affari di ridurre le stime sul prezzo del greggio per riflettere il deterioramento dell'outlook sulla crescita globale, in conseguenza della lunga disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina, e i conseguenti effetti negativi sulla domanda della materia prima.

Petrolio: Commerzbank e Ubs tagliano le stime

Nonostante la schiarita arrivata proprio in queste ultime ore nei rapporti tra Washington e Pechino, che secondo quanto emerso ieri riprenderanno a ottobre gli incontri per negoziare un accordo commerciale, Commerzbank ha tagliato in una nota la sua stima sul Brent da 65 a 60 dollari, mentre UBS ritiene che il deterioramento delle prospettive farà scivolare il benchmark a 55 dollari.

Eni, acquisizione miliardaria in Norvegia

Tornando a Eni, indiscrezioni di stampa non commentate dai vertici del gruppo, ma che dovrebbero trovare conferma a fine mese, rivelano intanto che il colosso petrolifero guidato da Claudio Descalzi si prepara per una mega acquisizione in Norvegia.

Secondo quanto ha riportato il quotidiano locale Dagens Naeringsliv, Exxonmobil cederà infatti per l'equivalente di 4,2 miliardi di dollari gli asset norvegesi a Var Energi, società di cui Eni detiene una quota del 69,6% - .