Il greggio è debole dopo il dato sulle scorte di greggio. Eni, condizionato da quel movimento, è sceso al di sotto dei minimi di marzo. Le speranze di un rimbalzo sono appese ad un filo.

Secondo un report dell'American Petroleum Institute, la principale organizzazione professionale statunitense nel campo dell'ingegneria petrolchimica e chimica, le scorte di greggio hanno registrato un aumento di 584 mila barili nella settimana del 16 ottobre a fronte di attese di una flessione pari a un milione di barili.

A pesare sui consumi e sul sentiment del comparto è la paura di nuovi lockdown per Covid che minerebbero la domanda: nel mondo sono stati superati i 40 milioni di contagi e in Europa, dove tutti i paesi principali si confrontano con un aumento esponenziale dei malati, sono appena state decise nuove misure restrittive.

La Libia torna a vendere petrolio

Il mercato deve anche confrontarsi con l'aumento della produzione da parte della Libia, che è esentata dalle decisioni dell'Opec+ di tagli all'offerta, e dalle resistenze della Russia a discutere nuove misure volte a sostenere le quotazioni se non durante la prossima riunione dei produttori di greggio in programma il 30 novembre.

In Libia il generale Khalifa Haftar ha rimosso il blocco ai porti e questo ha permesso il riavvio di alcuni giacimenti e di arrivare a produrre 500mila barili al giorno, che potrebbero arrivare a 700mila entro la fine dell'anno.

Cosa farà l'Opec?

Per adesso l'accordo tra i produttori Opec Plus prevede che i tagli attuali, di 7,7 milioni di barili al giorno, vengano ridotti dal 1° gennaio a 5,8 milioni di barili, ma tale misura è ora in discussione e potrebbe venire rivista con l'incontro di inizio novembre. Il ministro dell'Energia russo Alexander Novak ha dichiarato recentemente "ci sono molte incertezze, vediamo tutti come sia diventato difficile per la domanda proseguire il recupero verso i livelli pre-crisi".

Fmi, il Covid costa 3000 miliardi all'Europa

Le previsioni del Fondo monetario internazionale contenute nel nuovo Regional Economic Outlook for Europe stimano una contrazione del Pil del 2020 nell'ordine del 7%, il rimbalzo nel 2021 potrebbe essere del 4,7%, il risultato netto del biennio resterebbe quindi abbondantemente negativo. La differenza tra il Pil a fine 2021, ipotizzando che la seconda ondata di Covid venga contenuta con successo, e quello che sarebbe stato il livello di Pil in assenza della pandemia, è del 6,3%, l'equivalente di 3mila miliardi di euro. E' evidente che una batosta di questa portata non sarà recuperata se non nel medio termine e che i consumi di energia ne risentiranno quindi a lungo.

Fmi, Asia ancora debole nel 2020

E anche se la Cina dà segnali di ripresa nel complesso il Pil dell'Asia, sempre secondo il Fmi, resterà dimesso. Secondo il Fondo infatti la contrazione dell'area sarà del 2,2% nel 2020, peggio dell'1,6% stimato a giugno. La contrazione più forte si verificherà in particolare in India, nelle Filippine e in Malesia. Il Pil indiano potrebbe crollare del 10,3% nell'anno fiscale che termina a fine marzo 2021, la contrazione attesa a giugno era solo del 4,5%. Il Pil cinese è invece visto in rialzo dell'1,9% nel 2020 (era +1% nella stima precedente di giugno). Il rimbalzo dell'Asia nel 2021 potrebbe arrivare al 6,9%, un miglioramento rispetto al +6,6% della stima di giugno.

Fmi, debole il rimbalzo Usa nel 2021

Per gli Stati Uniti il Fondo ipotizza una contrazione del Pil nel 2020 del 4,3%, meglio quindi del -8% previsto a giugno, ma nel 2020 la ripresa americana potrebbe fermarsi ad un +3,1%, ovvero l'1,4% in meno rispetto alle stime di giugno.

Petrolio, le stime di Goldman Sachs

Il rimbalzo dell'economia nel 2021 dovrebbe avere effetto anche sul prezzo del greggio, per il momento tuttavia le quotazioni restano stabili. Goldman Sachs ipotizza un prezzo medio del Brent a 43,9 dollari il barile quest'anno e a 59,4 dollari l'anno prossimo mentre per il petrolio WTI Usa le previsioni sono di una media a 40,1 dollari quest'anno a 55,9 dollari il barile l'anno prossimo.

Segnali grafici negativi per il petrolio WTI

La media mobile standard a 252 sedute calcolata per il future sul Petrolio Greggio WTI vale attualmente 42 dollari circa mentre la retta di regressione calcolata dal 1° giugno, quando il grafico ha assunto un andamento laterale dopo il rimbalzo visto a marzo, passa a 41 dollari circa. Il 21 ottobre è tuttavia comparso un segnale grafico che potrebbe anticipare l'intenzione da parte delle quotazioni di abbandonare questa fascia dei 41/42 dollari: i prezzi sono scesi, anche se solo marginalmente, al di sotto della linea di tendenza che unisce i minimi di aprile con quelli del 2 ottobre. Discese al di sotto di area 39 dollari confermerebbero il segnale negativo facendo temere l'avvio di una discesa che potrebbe arrivare ad interessare anche i 30 dollari. Solo oltre area 43 dollari il mercato si dimostrerebbe interessato a mettere alla prova la resistenza di area 46 dollari, livello critico anche in ottica di medio termine.

Eni scende sotto i minimi di marzo

La violazione della linea di supporto da parte del prezzo del greggio ha avuto ripercussioni pericolose anche per il grafico di Eni. Il titolo è sceso il 22 ottobre fino a 6,192 euro riuscendo poi a rimbalzare in area 6,29 (chiusura precedente a 6,34). A 6,26 euro si colloca il minimo di marzo, valore più basso per il titolo dall'aprile del 1996. Se le quotazioni dovessero scendere nuovamente al di sotto di area 6,26 le speranze di un rimbalzo verrebbero negate e i prezzi rischierebbero di dirigersi verso il minimo storico a 4,966 euro.

Eni, le condizioni per un rimbalzo

La tenuta di 6,26 euro sarebbe invece un primo indizio che non tutto è perduto ma i prezzi dovrebbero poi salire almeno al di sopra della media mobile a 20 giorni, passante a 6,68 euro, per poter puntare al test della resistenza successiva, il top del 9 ottobre a 6,986 euro. Oltre quei livelli il quadro grafico, per quanto ancora debole in ottica di medio termine, potrebbe migliorare almeno per il breve e lasciare intravedere rimbalzi verso i 7,80/8,00 euro.

(Alessandro Magagnoli)