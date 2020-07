INIZIA A FARE TRADING CON SOLI 100€. Per maggiori informazioni su come attivare la LEVA 1:30 - SCOPRI QUI .

Penso che a chiunque bazzichi i mercati finanziari sia già capitato altre volte di osservare l’improvviso ed esplosivo risveglio di un titolo, oppure di un indice che rappresenta un intero mercato, che fino a quel punto sembrava caduto nell’oblio e sonnecchiava come se non avesse proprio nulla da dire, magari mentre attorno a lui altri galoppavano.

In questi casi viene naturale porsi la classica domanda inutile: perché proprio adesso e non prima?

Tutti ce la poniamo. Ma solo chi ha il talento del trader riesce a darsi in fretta la risposta giusta, che è sempre la stessa: perché al mercato è piaciuto così, ed il mercato ha sempre ragione, anche quando cambia idea, perché i prezzi li fa sempre e solo lui.

Chi cerca nel comportamento dei mercati una ragione compatibile con “i fondamentali” in realtà cerca una conferma alle proprie aspettative. Perché, ammesso e non concesso che sia possibile individuare “i fondamentali” in modo oggettivo, il processo di formazione dei prezzi è molto più complesso che la semplice applicazione di una formula che fornisca un preciso output in base agli input che vengono immessi nel calcolo.

Nei prezzi c’è la razionalità, ma è in numerosa compagnia. C’è anche l’emotività della massa degli operatori; la sfuggente mutevolezza dell’ambiente socio-politico di cui l’economia è solo una delle tante sfere; la manipolazione dei prezzi con strumenti che distorcono la naturale e democratica determinazione dei valori che il meccanismo di mercato dovrebbe garantire. E invece non garantisce. Quest’ultima, la manipolazione, non è mai stata così potente, poiché accanto all’opera di quelle che io chiamo mani forti, cioè i grandi operatori che muovono molti milioni di dollari con un semplice click, da anni c’è anche l’intervento delle stesse banche centrali, che di dollari (o Euro o Yen o Yuan…) ne muovono miliardi, e in questo 2020, col pretesto del virus e di combattere la recessione hanno almeno raddoppiato in un battibaleno la potenza di fuoco dei loro Bazooka.

Perciò pretendere che nei prezzi ci sia solo la razionalità equivale a voler ottenere una torta con un solo ingrediente. Impossibile.

La lunga premessa cerca di mettere il cuore in pace a chi si è lasciato scappare il rally della Cina, che in queste prime battute del mese di luglio, senza che sia successo nulla di eclatante, ha semplicemente preso il volo. Come ho già documentato nel commento di ieri, nelle 5 sedute dal 30 giugno al 6 luglio, l’indice CSI300 che misura l’andamento composito delle borse cinesi, ha messo a segno +13,6%, e, dopo il +5,7% di ieri, oggi ha esteso ancora il suo rally fino una manciata di punti da quota 5.000. In sole 6 sedute ha così raddoppiato il rimbalzo lento che aveva compiuto nelle precedenti 65, partendo dal minimo del 19 marzo scorso.

Una calamita rialzista così potente ha attirato le borse del resto del mondo, che hanno dimenticato l’impennata di contagi e di ospedalizzazioni portata dal Covid in USA, che cresce in 38 dei 50 stati americani, le nuove misure di lockdown che i governatori dei grandi stati USA (Texas, California e Florida) più colpiti dai contagi sono costretti ad attuare e le conseguenze che certamente sul PIL 2020 non potranno essere positive. Si sono immediatamente lanciati all’inseguimento dell’euforia cinese, a quanto pare alimentata dagli organi di stampa ufficiali, che hanno evidenziato quanto sia importante il contesto di mercato rialzista per rianimare la crescita economica.

E’ una sorta di liberi tutti per i piccoli speculatori cinesi, molto votati al gioco d’azzardo, che stanno aprendo conti di trading a gogò per lanciarsi nella roulette dei mercati azionari.

Chi si stupisce che i cinesi stiano usando le stesse armi manipolative di Trump, che anche ieri in chiave elettoralistica ha twittato il suo entusiasmo per il nuovo record storico del Nasdaq, se ne faccia una ragione. Oggi la politica è questo.

La guerra commerciale sta diventando una competizione borsistica in cui la potenza economica si misura con l’impennata degli indici azionari, drogati dalla liquidità gratis delle banche centrali, e che mettono nei prezzi il sogno sul futuro ed oscurano le miserie del presente. Tanto anche per le banche centrali la creazione del denaro ora si fa con il semplice click del mouse, quando acquistano titoli di ogni specie direttamente sui mercati, accreditando i conti della controparte di dollari virtuali.

E siccome si diffondono rumor che la stessa FED stia studiando la possibilità, in caso di bisogno, di salire un altro scalino sulla rampa della manipolazione, con l’acquisto di ETF azionari, ecco che l’entusiasmo si trasmette anche dove avrebbe forse più senso darsi una calmata e pensare agli effetti del coronavirus.

Perciò ieri un bel gap iniziale ha portato gli indici europei ed americani sopra i massimi della settimana scorsa ed il resto della seduta si è mossa in laterale al di sopra dello scalino iniziale. Eurostoxx50 (+1,69%) e SP500 (+1,59%) hanno quasi raggiunto i massimi del 8 giugno. Nasdaq100 (+2,53%) non si è potuto esimere dal segnare un altro massimo storico, trascinato ancora una volta da Tesla (+13,5% ieri e +42% nelle ultime 5 sedute!!!) e da Amazon (+5,77%), che ieri ha superato anche i 3.000 dollari di quotazione e si è quasi raddoppiata di prezzo dai minimi del 16 marzo scorso.

Morale della favola. In un mondo taroccato, dove ti dicono quel che vogliono che tu senta, ti mostrano quel che vogliono che tu veda e il lieto fine (Andrà tutto bene!) non può essere messo in dubbio, farsi troppe domande non è solo inutile, ma rischia di diventare dannoso.