Alessandro Allegri, AD di Ambrosetti Asset Management SIM, spiega che il quadro esclusivamente positivo dei primi mesi dell’anno si è bruscamente interrotto nelle scorse settimane. Le attese di naturali prese di beneficio sugli indici azionari, dopo i significativi rialzi del periodo gennaio-aprile, sono state amplificate dal riaccendersi delle tensioni a livello di guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. Esattamente come il tema dazi aveva caratterizzato la seconda metà dell’anno passato, oggi sono arrivate le reazioni negative dei mercati che si erano inizialmente convinti di quanto il conflitto fosse in teoria risolto.

Certamente l’esito delle elezioni in Europa con l’emergere di qualche tensione politica in più e le “continue mancate risoluzioni” del discorso Brexit hanno ulteriormente incrementato il livello di incertezza facendo ampiamente rivalutare agli operatori l’attrattività delle principali borse. La risalita della volatilità è stata dunque repentina ed il mese di maggio non ha disatteso le sue caratteristiche di periodo incerto consegnando profondi ribassi sui mercati azionari. L’indice globale segna un significativo -6.01% con le aree sviluppate sostanzialmente allineate in termini di negatività, mentre tra i singoli paesi si discostano molto le ampiezze di discesa tra Svizzera ed Inghilterra (attorno al -3%) rispetto all’azionario Italiano, peggior borsa di maggio, complice lo stacco dividendi, con un finale -9.5%. Anche sull’indice dei mercati emergenti le discese sono risultate molto ampie (-7.53%) sebbene estremamente disomogenee fra i vari paesi tra i quali spiccano i risultati controtendenza di Russia (+4.14%), Brasile (+0.70%) ed India (+1.75%). In questo contesto, a livello settoriale, tutte le performance sono state negative mentre i titoli peggiori sono risultati Technology oltre a Materials ed Energy accomunati dalla generale negatività riscontrata sul petrolio ed in generale sulle materie prime.