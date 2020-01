Un carissimo lettore mi chiede di commentare un articolo dal titolo “La lira che alcuni vorrebbero e quella che tutti avremmo” apparso su “Il Sole 24 Ore” lo scorso 7 gennaio a firma Matteo Maggiori che si specifica essere Associate Professor Stanford University, Graduate School of Business.

Un articolo chiaramente estremamente critico nei confronti del ritorno dell’Italia ad una nuova lira ed enormemente favorevole all’euro.

Riporto quindi l’intero articolo suddividendolo in per poterli commentare. Il Prof. Maggiori parte subito in quarta dicendo:

È un'illusione pensare che se l'Italia abbandonasse l'euro avrebbe una valuta stabile, che si deprezzi per assorbire eventuali shock negativi e stabilizzare l'economia. È un'illusione pensare che avremmo piena indipendenza monetaria e un più facile aggiustamento del debito pubblico. Questo sogno di pochi si trasformerebbe ben presto in un incubo per molti. La lira che avremmo sarebbe molto simile a quella che avevamo, e che abbiamo giustamente lasciato.

Ebbene, a mio avviso il Prof. Maggiori parte subito male, parlando di “stabilità” di una moneta come di un fattore in grado di “stabilizzare” l’economia.

Non è la moneta a stabilizzare un’economia, bensì è l’economia a stabilizzare una moneta.

Ricordo subito, ma mi capiterà di ricordarlo ancora tante altre volte, che non è la moneta ad avere valore intrinseco, ma il lavoro, e per rendere più comprensibile il concetto invece dirò più semplicemente che è “l’economia” a dare valore alla moneta.