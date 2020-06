Mentre le Borse continuano a volare, l’indice della Borsa di Francoforte oggi ha guadagnato quasi quattro punti percentuali, Milano oltre due, ma la cosa più incredibile sono i continui rialzi di Wall Street in un Paese, gli Stati Uniti, che pare quasi vivere in una specie di anarchia, comunque mentre sui mercati accade tutto questo, l’economia reale manda segnali sempre più allarmanti.

Ma se nel breve periodo i mercati finanziari possono rimanere del tutto slegati dall’economia reale nel lungo periodo questo non può accadere.

Una dimostrazione l’abbiamo avuta proprio quest’anno. Quando a gennaio sono cominciate ad arrivare notizie allarmanti dalla Cina i mercati finanziari hanno ignorato questi segnali ed hanno continuato a crescere anche a febbraio quando ormai l’intera provincia di Hubei, quella che comprende la megalopoli di Wuhan, una provincia che conta 60 milioni di persone era diventata un’immensa zona rossa, ossia completamente bloccata con tutti i cittadini reclusi nelle proprie abitazioni.

Ma le Borse continuavano a crescere ed a Wall Street venivano ritoccati giornalmente tutti i record storici.

Poi improvvisamente il 21 febbraio tutto cambia, ed arriva un cataclisma sui mercati, cosa era successo? In uno sperduto piccolo ospedale di una cittadina di poco più di 15.000 abitanti, a Codogno, in provincia di Lodi, nella Regione Lombardia, in Italia, in Europa viene diagnosticato il corona virus ad un uomo di 38 anni.

Io continuo ad invitarvi a riflettere su questo fatto, milioni di persone bloccate in casa in una delle province più industrializzate della Cina, centinaia di migliaia di contagiati e migliaia di morti … ed i mercati finanziari non battono ciglio, anzi, salgono in maniera euforica, mentre un caso isolato, uno solo, tra l’altro che non si poteva ancora attestare con certezza fosse corona virus, a Codogno, e nel mondo succede un pandemonio.

Anzi molto più di un pandemonio!!!

In pochissime settimane, in tutto il mondo per far fronte ad una crisi che potrebbe rivelarsi devastante vengono creati decine di trilioni ossia di migliaia di miliardi di euro, dollari, yen, yuan, sterline e tutte le altre valute.

Tutto perché a Codogno una giovane dottoressa aveva fatto un tampone ad un paziente con una polmonite.

I mercati finanziari di tutto il mondo crollano in maniera verticale per un mese, per l’esattezza fino al 23 marzo, quando invece invertono la rotta e tornano a salire in maniera vorticosa.

Ma focalizziamo l’attenzione sulla nostra Europa. Nel Vecchio Continente accade qualcosa di mai visto in precedenza.

La Commissione europea abolisce temporaneamente alcune misure che erano considerate fino a quel momento dei veri e propri dogmi, ossia delle verità soprannaturali, come ad esempio il pareggio di bilancio ed il fiscal compact.

Quindi i vari Stati aumentano in maniera significativa il proprio debito pubblico, ma poi, non si capisce perché, vengono prospettate anche altre possibilità di finanziamento ai vari Stati dell’Unione attraverso nuovi strumenti. Uno per la verità esiste già dal 2012 ed è il MES, ma era stato predisposto come l’ultima possibilità di finanziamento per Stati che, come suol dirsi, avevano perso l’accesso al mercato, una locuzione davvero curiosa e ridicola.

Un Paese infatti perde l’accesso al mercato quando emette dei titoli di Stato, ma non trova nessuno che glieli compra.

Comunque a parte il Mes che esiste già, vengono inventati altri strumenti, viene tirata in ballo la BEI, Banca Europea degli Investimenti che dovrebbe fornire 100 miliardi agli Stati che ne fanno richiesta, la cosa ridicola è che la BEI questi 100 miliardi non li ha, e se li dovrebbe quindi procurare a sua volta per poi prestare questa somma agli Stati. Stessa cosa per il SURE una specie di cassa integrazione europea, ma anche questo strumento dovrebbe far conto su fastastiliardi che non ha.

E poi il massimo, il Recovery Fund che è una cosa della quale si è appena cominciato a parlare e non si sa se e come andrà in porto nei prossimi anni, ma si parla di parecchie centinaia di miliardi di euro.

Ma il fatto che non si capisce è: perché la Commissione europea deve essere al centro di tutti questi strumenti? Non si riesce a capire, anzi si capisce eccome, perché dietro ci sono cose poco chiare.

Il fatto è invece molto semplice, e veramente non mi capacito sul perché nessuno lo faccia notare.

Da che mondo è mondo gli Stati come si finanziano? Andando sul mercato emettendo debito pubblico! La cosa più semplice del mondo, vengono emessi titoli di Stato che vengono acquistati dal mercato e sui quali ovviamente vengono riconosciuti degli interessi.

Certo lo si sta facendo anche tutt’ora, ma non si capisce perché non si emettono titoli del debito pubblico dell’importo che serve per combattere questa crisi economica aggravata dall’epidemia di corona virus.

Cioè perché stare li a discutere con i fondi BEI, con la Sure, con il Recovery Fund? Si emettano dei titoli di Stato e basta! Il pareggio di bilancio e il fiscal compact sono stati aboliti … quindi …

Certo un europeista, giustamente dal suo punto di vista, avrebbe ragione a difendere il MES, il MES normale, quello in essere dal 2012, perché giustamente, sempre dal punto di vista di un europeista, nessuno Stato deve uscire dall’euro ed allora se uno Stato dovesse “perdere l’accesso al mercato” ossia non trovare più investitori che acquistino i suoi titoli del debito pubblico, gli si dovrebbe mettere a disposizione un paracadute che gli faccia evitare di schiantarsi (insomma personalmente ritengo sia un paracadute che non si apre mai completamente, quindi per me alla fine uno Stato che ricorre al MES, alla fine, si schianta sempre, vedasi Grecia, ma su questo potremmo discutere).

Voi sapete poi che io non la penso così, se uno Stato dovesse perdere l’accesso al mercato avrebbe, a mio parere, una sola opportunità per limitare i danni, ossia tornare ad una propria valuta nazionale.

Ma focalizziamoci ora sull’Italia.

Un Governo di totali incapaci non ha capito, e non sta capendo tutt’ora la gravità della situazione, un prolungato lockdown al quale dobbiamo aggiungere anche una situazione economica che già nei secondi sei mesi dello scorso anno aveva portato il nostro paese in recessione, ha drammaticamente aggravato una crisi già di per sé molto seria.

Milioni di italiani rischiano di aggiungersi a quella già larghissima schiera di persone che si trovava in uno stato di povertà assoluta.

Probabilmente poi almeno la metà degli italiani, cioè oltre trenta milioni di persone, vedranno diminuire, in maniera significativa, il loro tenore di vita, e non solo nell’anno in corso.

Altri studi giungono a conclusioni ancora più allarmanti, si ritiene infatti che gli italiani che alla fine del 2020 si troveranno ad avere un patrimonio inferiore rispetto a quello sul quale potevano contare ad inizio anno saranno il 90% della popolazione.

Quindi ora gli italiani saranno costretti a sperimentare sulla loro pelle ancora grandi sacrifici. Aumentano così coloro che sono sempre più critici nei confronti di un’Europa che sta impoverendo il nostro Paese ormai da vent’anni.

Ora sono quindi dell’avviso che anche la politica si renda conto che un approccio prudente ed ossequioso verso la cosiddetta Europa non rende più, nemmeno elettoralmente.

E’ giunta l’ora, quindi, che i politici italiani la smettano con la prudenza ed invece mettano sul tavolo un dibattito serio, ossia rendano pubblico, qualora lo abbiano studiato, il cosiddetto Piano B.

Quando scoppierà tutto, e su questo non c’è alcun dubbio, dobbiamo infatti farci trovare pronti.

Gli italiani non vedono l’ora di tornare a vivere, liberi e sovrani in casa propria.