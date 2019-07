Nell'arco del mese di giugno 2019, il PMI (acronimo per Purchasing Managers Index) concernente il settore dei servizi di Eurolandia ha raggiunto quota 53,6 punti.

In effetti, tale risultato appare quasi in linea con quello prospettato dagli analisti, i quali avevano previsto un punteggio lineare con i precedenti.

Per l’indice di Markit, i valori che superano i 50 punti siano il chiaro segnale di una significativa espansione dell'attività economica. Al di sotto di tale soglia si parli di recessione.

La forte crescita dell'Eurozona

L'economia terziaria dell'Eurozona, recentemente, ha registrato un'incredibile crescita dell'attività, la quale si inserisce tra le migliori degli ultimi 8 mesi.

Infatti, l'indice PMI servizi del mese di giugno 2019, secondo quanto risulta dalla lettura finale, ha mostrato un netto rialzo rispetto a quanto prospettato inizialmente. In merito, è bene ricordare come il Purchasing Magagers Index rappresenti un indice che prende vita da un'indagine relativa ai direttori d'acquisto delle principali aziende dell'intero paese allo scopo di provare le opinioni circa l'andamento del comparto.

Focus sul PMI: l'Italia e la crescita dei servizi

In un periodo come quello attuale, è importante avere le idee chiare sul PMI. Partendo dal concetto secondo cui le piccole e medie imprese, aventi le dimensioni rientranti entro certi limiti finanziari ed occupazionali prefissati, risulta essere interessante notare come i parametri del PMI possano cambiare a seconda del posto in cui ci si trovi.