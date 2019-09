Con i mercati intenti a digerire le brutte notizie macroeconomiche pervenute lunedì (i PMI, pessimi in Europa e discreti in USA, a marcare ancora una volta la debolezza europea rispetto agli USA), ieri è stata la politica ad agitare le borse occidentali ed a fermare il tentativo di salire, nonostante l’economia zoppicante, per terminare il mese in gloria.

Ieri l’ombelico del mondo politico era il Palazzo di Vetro dell’ONU, per partecipare all’Assemblea Generale annuale delle “Nazioni Unite” (già il nome, se ci pensate bene, fa un po’ ridere), dove hanno parlato alcuni dei principali leader globali. Tra essi il nostro avvocato Conte, che, sebbene molto cresciuto come statista, sembra però ancora eccessivo definire leader globale, ma soprattutto Donald Trump, che partecipa a questi eventi, simbolo del multilateralismo, come i grandi attori al festival di Cannes, cioè più per farsi fotografare dai media sul red carpet che per reale interesse.

Infatti nel suo intervento ha ribadito tutti i suoi slogan sovranisti. Su tutti il duro attacco alla Cina disonesta, che non mantiene le promesse e manipola la valuta, sussidia ingiustamente le sue imprese e ruba la proprietà intellettuale altrui e con la quale lui non firmerà mai un cattivo accordo. Niente male come aperitivo per riprendere i negoziati di pace, appena annunciati ufficialmente dal suo Segretario di Stato per il 7 ottobre. Ma i fendenti hanno riguardato un po’ tutti: il WTO che va cambiato, l’Iran che ha la colpa dell’attacco agli impianti sauditi e va severamente sanzionato, il futuro che non appartiene ai globalisti, ma ai patrioti.