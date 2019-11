Rinvio a domani un nuovo video sul MES per parlarvi oggi di un argomento che comunque solo apparentemente non sembra collegato al tema …

Rinvio a domani un nuovo video sul MES per parlarvi oggi di un argomento che comunque solo apparentemente non sembra collegato al tema … Europa, nella realtà invece ha certamente punti di connessione.

Già tempo fa vi avevo avvertito, chissà cosa faranno per cercare di far perdere la pazienza alle persone per bene, a coloro che vogliono difendere l’Italia a tutti i costi.

Vi avevo avvertito che non solo avrebbero utilizzato armi scorrette come la menzogna, quello lo fanno da decenni, ma sarebbero certamente arrivati alle provocazioni, provocazioni … intollerabili, provocazioni che avrebbe fatto perdere la pazienza anche ad un Santo.

Come può infatti essere derubricata una trasmissione come quella di Fazio che ha il coraggio di invitare una figura come quella di Carola Rackete, una persona che avesse fatto, in qualsiasi altro Paese al mondo, quello che la Rackete ha fatto in Italia sarebbe ancora in prigione, non alla televisione nazionale.

Naturalmente non ho visto la trasmissione di Fazio, non sono un autolesionista e vi ho appena detto di non cadere nelle provocazioni, quindi figuratevi se potevo cadere io in quella provocazione.

Ma occorrerebbe chiedere alla Sig.ra Rackete: visto che ci sono anche tante persone che cercano di raggiungere l’Australia con imbarcazioni, perché non prende la sua nave e va ad trasbordare migranti in Australia?

Le chiederei inoltre, se dovesse trovarsi davanti una motovedetta della Marina Australiana che cercasse di impedirle lo sbarco sulle loro coste, perché non cercherebbe di speronarla?