In avvio di settimana Piazza Affari riesce ad allungare il passo, dando un seguito al buon progresso messo a segno venerdì scorso. Il Ftse Mib, che ha già ritracciato dai massimi segnati nella prima ora di scambi, guadagna lo 0,89% in area 20.550, mettendo a segno la migliore performance in Europa.

Fca in cima al Ftse mib con un rally a due cifre. Corre anche Exor

Tra le blue chips i riflettori sono tutti puntati su Fca che, dopo aver concluso la sessione di venerdì scorso con un frazionale progresso dello 0,28%, quest'oggi ha avviato le contrattazioni in ritardo rispetto agli altri titoli, non riuscendo a fare subito prezzo.

Il titolo è stato anche sospeso per eccesso di rialzo in più di un'occasione, arrivando a segnare un massimo intraday a 13,688 euro, con un balzo di quasi il 20%.

Da questo top si è avuto un netto ripiegamento, ma Fca mantiene comunque un ampio vantaggio, passando di mano negli ultimi minuti a 12,636 euro, con un rally del 10,3% e volumi di scambio esplosivi, visto che fino ad ora sono transitate sul mercato oltre 34 milioni di azioni, più del triplo della media degli ultimi 30 giorni.

Al traino di Fca corre anche Exor che sale del 5,52% a 59,64 euro, con oltre 770mila azioni scambiate, rispetto alla media degli ultimi 30 giorni pari a circa 350mila pezzi.

Fca presenta proposta di fusione con Renault

A mettere le ali ad Fca contribuisce la conferma dei rumors già circolati nel week-end, relativi ad un progetto di fusione con Renault.

La notizia è stata ufficializzata questa mattina dal gruppo guidato da Manley, da cui si è appreso che Fca ha presentato al Cda dei francesi una proposta per una fusione finalizzata a creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo.