Fca perde terreno malgrado l'andamento positivo delle immatricolazioni in Italia a settembre. Un dato che però secondo gli analisti non deve entusiasmare più di tanto: ecco perchè.

Davide Pantaleo

Anche la seduta odierna non sta riservando nulla di buono per Fca che dopo aver ceduto circa un punto percentuale ieri, propone un copione molto simile oggi.

Fca scende ancora. Pesante il settore industriale dopo ISM

Il titolo ha avviato le contrattazioni appena sopra la parità, salvo poi scivolare in territorio negativo, complici le vendite che stanno interessando l'indice Ftse Mib.

Negli ultimi minuti Fca viene scambiato a 11,586 euro, a ridosso dei minimi intraday, con un ribasso dell'1,46% e oltre 3,1 milioni di azioni trattate fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 8,4 milioni di pezzi.

Il titolo si sintonizza con la negativa intonazione dell'intero settore industriale che soffre dopo il pessimo dato Usa relativo all'indice ISM che sta alimentando non pochi timori sulle prospettive dell'economia.

Intanto Fca resta sotto i riflettori dopo i dati sulle vendite di auto in Italia che a settembre hanno mostrato segnali di ripresa.

Fca: focus sulle immatricolazioni di settembre in Italia

Le immatricolazioni sono state pari a 142mila unità e sono cresciute del 13,4% rispetto allo stesso mese del 2018, registrando la prima variazione positiva da aprile scorso.

Il dato di settembre non deve però alimentare facili entusiasmi, visto che, come spiegato dagli analisti di Equita SIM, è stato favorito da un giorno lavorativo in più e da un confronto favorevole con settembre 2018.

Un mese quest'ultimo molto debole lo scorso anno, in quanto risentiva dell'anticipo degli acquisti ad agosto prima dell'introduzione della nuova normativa sull'omologazione WLTP.