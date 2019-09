FCA perde terreno in scia alla debolezza del Ftse Mib e al crollo delle immatricolazioni ad agosto. Per gli analisti, sul mercato auto pesa l'incertezza politica.

Martedì a due facce a Piazza Affari per Fiat Chrysler Automobiles, che dopo un avvio di seduta negativo in scia all'intonazione debole del Ftse Mib (-0,5%) ha decisamente invertito la rotta a fine mattinata collocandosi nella prima posizione dell'indice milanese.

Fca svetta sul Ftse Mib: novità su merger con Renault

Il titolo, ieri fermatosi sulla perfetta parità dopo una striscia di cinque sedute archiviate in territorio positivo, aveva iniziato male la giornata scendendo nella prima fase di contrattazioni fino a un minimo a 11,76 euro, salvo poi virare al rialzo intorno alle 12: mentre ci si avvicina al giro di boa delle 13.30, FCA viene così fotografato a quota 12,02 euro, in progresso dell'1,5% e con circa 5,1 milioni di azioni transitate sul mercato finora, non lontano dalla media dei volumi giornalieri degli ultimi tre mesi pari a circa 8,8 milioni di azioni.

FCA vola grazie al riavvio dei negoziati Renault-Nissan

A far scattare gli acquisti su Fiat Chrysler sono stati alcuni importanti sviluppi relativi al dossier di un possibile merger con Renault, rafforzato dalla notizia di questa mattina secondo cui la casa francese è più vicina a risolvere la disputa che grava da un anno sulla sua storica Alleanza con i giapponesi di Nissan.

FCA, Bloomberg, possibile revival della fusione con Renault

I ministri dell'Economia dei due paesi, Hiroshige Seko e Bruno Le Maire, hanno infatti riaffermato in una conversazione telefonica il loro forte sostegno alla ventennale alleanza tra i due gruppi, che sta vivendo una fase di forte difficoltà sin dall'arresto a fine 2018 dell'ex numero uno Carlos Ghosn: secondo fonti citate oggi da Bloomberg, proprio la risoluzione del conflitto Nissan-Renault, che verte sul riequilibrio dell'intricata rete di partecipazioni incrociate tra i due gruppi e sul peso dello Stato francese nell'azionariato di Renault, "aprirebbe la strada a un potenziale revival del tentativo di Renault di fondersi con Fiat Chrysler Automobiles".