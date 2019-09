Draghi nella sua penultima uscita è stato chiaro, durante gli otto anni in cui è stato Presidente della Bce lui … ha fatto di tutto, più di così non poteva fare.

Draghi lo aveva candidamente ammesso una settimana fa, nella conferenza stampa che si tiene successivamente alla comunicazione delle decisioni prese dal Board della Bce sulle misure di carattere monetario.

Con il tasso di riferimento a zero ufficialmente da tre anni e mezzo, ma praticamente da cinque anni (infatti prima di essere portato a zero per 18 mesi il tasso era dello 0,05%), e con l’euribor negativo da oltre quattro anni, l’aver portato il tasso sui depositi presso la BCE dal -0,40% al -0,50% … non avrà praticamente alcun effetto.

Così come il nuovo quantitative easing per 20 miliardi al mese non sarà un grande incentivo alla ripresa economica. La novità di questo Qe2 è che non è stata fissata una scadenza per questa operazione, ecco questa, se vogliamo, è la sola novità.

Ma insomma Draghi nella sua penultima uscita è stato chiaro, durante gli otto anni in cui è stato Presidente della Bce lui … ha fatto di tutto, più di così non poteva fare. Ma l’obiettivo prefissato dalla Bce, ossia un tasso di inflazione vicino al 2% … non è stato raggiunto.

Ed il motivo è semplice, quando si portano i tassi a zero la politica monetaria perde ogni effetto.

Traduciamo questa frase in maniera più comprensibile, se ne deve dedurre infatti che: l’economia non è “frenata” dal costo del denaro … e quindi … se gli imprenditori non investono … è per altri motivi.