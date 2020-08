Quella di Vittorio Feltri sembra una promessa bella e buona: chiunque avrà il coraggio di chiamarlo "giornalista" verrà querelato. Non dà proprio l'impressione di mancargli, l'ordine professionale al quale ha rassegnato le proprie dimissioni ormai un mese fa.

Ma il direttore editoriale di Libero è un fiume in piena, sempre e comunque. Sia sulle righe del suo giornale, sia quando è intervistato da Manuela Donghi su Le Fonti Tv. E partendo dal coronavirus, Vittorio Feltri spara subito alto all'incrocio dei pali.

Feltri, i migranti, il coronavirus ma non solo. Ecco di cosa ha parlato

Il virus non ha più l'aggressività iniziale. Ma se andiamo avanti ad accogliere i migranti che arrivano da fuori, spesso già malati, la seconda ondata non ce la toglierà nessuno. Il contagio da coronavirus rimane al centro del dibattito all'interno del programma ormai fisso di Le Fonti Tv: "La parola al Direttore".

Da come si è comportato il governo per fronteggiarlo ("Bene, nonostante Conte") alla ripresa post lockdown ("Ottima, l'industria corre, peccato per il terziario"). Dalle critiche al governatore della Lombardia Fontana definite da Feltri "ingiuste" ai virologi, l'unica cosa peggiore del virus.

Feltri: i migranti portano il coronavirus. E noi siamo dei cretini

Spiega Feltri: "Accogliamo i migranti, questi disgraziati che spesso sono già malati quando partono, poi però tra di noi dobbiamo stare distanti venti metri per il coronavirus". Continua il direttore editoriale di Libero: "Io sono del parere che l'arrivo di questa gente deba essere scoraggiata. Si parla di rimpatri dei migranti ma questi rimpatri non si fanno. Io sono convinto che il coronavirus arrivi anche con questi migranti".

Feltri: "Il coronavirus arriva con i migranti, soprattutto dall'Est Europa"

E non è una questione di colore della pelle o di provenienza: "Il coronavirus arriva da ogni dove, anche dai Balcani, per intenderci. Bisognerebbe bloccare tutto, a partire dalle frontiere dell'est, come dice il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, con cui mi sento di essere allineato. E invece non si fa niente. E quelli che l'hanno fermata, come Matteo Salvini, finisce processato. La nostra è una tragicommedia".

Non solo migranti. Feltri: gli italiani hanno saputo combattere l coronavirus

Non solo migranti. Sul coronavirus Vittorio Feltri si è espresso anche positivamente nei confronti dell'Italia. Ma badate bene. Dell'Italia, e quindi degli italiani e degli imprenditori. Non certo del governo. Dice infatti Feltri:

"In linea di massima il Paese non si è comportato male. Le stragi maggiori ci sono stati altrove. Tutto sommato siamo riusciti a combattere il virus, pur rispettando le famiglie che hanno invece vissuto grande disperazione per aver perso i propri cari".

Diverso l'atteggiamento nei confronti del governo. A partire dalla proroga dell'emergenza. Secondo Vittorio Feltri: "Hanno preso questa decisione senza svelare il perché, segregando i documenti. Mi sembra poco democratico. Un paese civile fa le cose alla luce del sole e non nelle cantine di Palazzo Chigi. Ecco perché la gente è incazzata e vuole chiarezza. Un giorno dicono una cosa e un altro giorno ne dicono un'altra. E' un governo che fa le cose a capocchia, secondo me".

Coronavirus, Feltri: critiche alla Lombardia immotivate. Fontana? Sotto attacco perché ricco

Altro discorso riguarda il rapporto tra coronavirus e la Lombardia. Per Vittorio Feltri, le critiche sono state ingiuste.

"Non capisco le critiche alla Lombardia per la gestione del Covid19. Normale che sia stata la regione più colpita, vista la densità abitativa. Qui siamo in tanti. A Milano siamo 3 milioni di persone e questa vicinanza ha creato moliti problemi. Al sud un paese dista almeno 15 km dall'altro e inevitabilmente le cose sono andate meglio".

Discorso a parte merita, secondo Vittorio Feltri, il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Per Feltri, le critiche sono state tante non per la gestione ospedaliera del coronavirus. Tutt'altro: "Sono venute fuori quando è stato scoperto che il governatore è ricco, che ha molto soldi in contanti e proprietà importanti. L'invidia sociale sfoggia spesso nella criminalizzazione verso chi ha molti soldi".

Feltri: peggio del coronavirus ci sono solo i virologi

Vittorio Feltri ricorda anche come all'inizio nessuno sapesse come affrontare il virus. Non c'erano abbastanza informazioni. E a peggiorare la situazione, sono stati i virologi:

"Peggio del coronavirus ci sono solo i virologi. Hanno inscenato qualcosa di inverosimile Tutti in tv a dire la loro e non sappiamo alla fine chi avesse ragione. Hanno ripetutto sempre le solite pippe senza azzeccarci mai, tranne forse l'anestesista del San Raffaele, Alberto Zangrillo. Lui è quello che ha capito come stavano le cose prima di tutti".

Feltri: "L'accordo Ue? Io non festeggio i debiti"

Andando oltre il coronavirus e i migranti, Vittorio Feltri parla anche dell'accordo raggiunto in sede Ue per gli aiuti post Covid.

"Se sono felice per l'accordo e per gli aiuti che l'Italia riceverà? Io sarò felice solo quando Conte andrà via. Non lo reggo. E poi io non festeggio i debiti. Che vanno saldati. I soldi devi restituirli. E dove andrà a prenderli se non ci sono?".

L'Italia inoltre è uno dei paesi che riceverà più soldi dal piano di aiuti approvato dall'Unione Europea. "Forse perché è il paese messo peggio -si domanda Feltri-? Il criterio sembra quello. Aiutare chi sta peggio. Questo governo è nemico degli imprenditori, ciò nonostante si sono rivelati più bravi dei governanti e ce la fanno lo stesso. Certo sono le piccole aziende a essere in difficoltà, ma molte lo erano già da prima".

Aggiunge Feltri: "Tuttavia se già 3 mesi prima della chiusura quell'azienda non era in grado di avere un centesimo nel cassetto significa che già la situazione era disperata". Le misure del governo? I bonus? "Se allude al bonus biciclette, monopattino, vacanze ed ecobonus... sono tutte idiozie. Promesse da marinaio".

"La nostra economia è già ripartita. Il terziario è un problema"

L’Italia è già ripartita. Lo dicono i dati industriali: "Ci premiano rispetto alla Germania" continua Feltri. Secondo cui il catastrofismo, sempre, non va certo bene.

"Dal punto di vista del settore manifatturiero siamo il secondo paese d’Europa. L'industria insomma produce a ritmi vertiginosi e l'economia ha bisogno di entusiasmo. Chi sta male è il terziario, come i bar e i ristoranti. Ma è normale. Con gli uffici chiusi è inevitabile. Ci vorranno 4-5 mesi. E tutti quanti riprenderemo le abituduini".

Inevitabile un commento sullo smartworking da parte di Vittorio Feltri: "Chi faceva poco in ufficio a casa non fa niente".

Feltri: vi spiego perché Salvini non convince più gli italiani

Le elezioni restano lontane. "Conte si è preso i pieni poteri. Il Parlamento non conta più niente. D'estate non si vota. Ad autunno c'è la finanziaria. Sarà difficile da rimuovere da Palazzo Chigi, la sua popolarità sta crescendo ma come sempre succede ai premier. Il suo problema è che non ha un partito". Non è tenero Feltri nei confronti di Giuseppe Conte. Più convinto su altre figure in crescita. Perché il gradimento politico sta cambiando.

Per Vittorio Feltri la popolarità di Giorgia Meloni è in costante progressione:

"E' una persona seria, affidabile, piace perché è donna ma non ostenta eccessiva eleganza. Fa discorsi positivi e convincono tante persone".

Sulla Lega la situazione è poco chiara. Perché se da una parte i tesserati al partito hanno sfondato quota 100.000, dall'altra il leader Matteo Salvini soffre di un ridimensionamento agli occhi degli italiani.

"Credo abbia un po' deluso i suoi elettori -continua Feltri-. Nessuno ha capito perché è andato via dal governo. Non ha dato una spiegazione convincente. Poi vederlo che polemizza su cose sciocche e cadere dal pero quando scopre che deve indossare la mascherina non ha aiutato. Hanno alimentato un'antipatia che ha inevitabilmente contagiato anche il suo ambiente. Quando sei lontano da decisioni importanti non incidi più. Ne nel bene e nel male. Manca l’entusiasmo e manca il consenso ma la Lega rimane il primo partito italiano".

Feltri: ecco perché ho mollato l'Ordine. E guai a chi mi chiama giornalista...

Infine, Vittorio Feltri spiega una volta per tutte il suo addio all’ordine dei giornalisti: