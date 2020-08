Ferrari non partecipa al rialzo del mercato e non beneficia dell'accordo siglato con la F1. La view degli analisti.

In una giornata in cui Piazza Affari ha visto il Fste Mib terminare gli scambi sui massimi di seduta, con un progresso dell'1,06%, non sono mancate le blue chips che sono scese in controtendenza.

Ferrari scende in controtendenza rispeto al Ftse Mib

Tra le altre segnaliamo Ferrari che ha perso terreno per la seconda seduta di fila e dopo aver ceduto circa un punto percentuale, oggi è sceso dello 0,79%, fermandosi sui minimi intraday a 163,8 euro, con quasi 300mila azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco più di 400mila pezzi.

Ferrari: siglati accordi qiunquennali per Campionato F1

Ferrari è finito sotto i riflettori dopo che ieri a mercati chiusi la società ha reso noto di aver firmato i due accordi che regoleranno la partecipazione della Scuderia al campionato mondiale F1 per il quinquennio 2021-2025.

Con la FIA e Formula One World Championship Lt, Ferrari ha siglato l’accordo che definisce gli aspetti normativi e di governance entro cui si svolgerà la competizione, mentre con la Formula One un accordo sugli aspetti commerciali.

Ferrari: Equita SIM commenta le ultime novità

Gli analisti di Equita SIM fanno notare che i dettagli degli accordi restano confidenziali, come in passato.

L’unica indicazione riguarda l’impatto economico che dovrebbe essere neutrale alla luce del nuovo sistema di ripartizione dei ricavi e del budget cap in vigore dall’anno prossimo.

Gli analisti immaginano che nello schema sia sempre previsto il bonus esclusivo per Ferrari, essendo l’unico team che ha preso parte a tutte le edizioni della F1 dal 1950.

Immutata la view cauta sul titolo, visto che Equita SIM ribadisce la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 139 euro che implica un potenziale di downside del 15% rispetto ai valori correnti di Borsa.

Ferrari sotto i riflettori di Mediobanca Securities

Prudenti anche i colleghi di Mediobanca Securities che su Ferrari oggi hanno reiterato il rating "neutral", con un target price a 136 euro, ancora più basso di quello di Equita SIM.

Per gli analisti la notizia dell'accordo con Fia e F1 non è rilevante, visto ch la futura partecipazione della Ferrari al Campionato del Mondo di F1 non è stata considerata a rischio.

Il close dell'accordo in ogni caso è positivo perchè secondo Mediobanca elimina qualsiasi rischio di variazione della ripartizione dei ricavi derivante dalla partecipazione al campionato di F1.