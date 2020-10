Il Fondo monetario internazionale ha migliorato nel suo World Economic Outlook le stime per l'economia globale: la contrazione attesa per il 2020 e del 4,4% (era del 5,2% a giugno), nel 2021 ci si attende un rimbalzo del 5,2% (era il 5,4% a giugno). La contrazione del 2020, se confermata, resta comunque quella peggiore dal 1945.

Germania virtuosa ma dietro a Usa e Cina

Per la Germania il Fmi si attende un 2020 in calo del 6%, dal -7,8% ipotizzato a giugno, e un 2021 in crescita del 4,2%, dal 5,4% precedente. L'area euro rischia di terminare il biennio 2020/2021 più in basso del 3% rispetto ai livelli finali del 2019, una differenza notevole rispetto agli Usa, che dovrebbero uscire dal biennio con una crescita dell'1,2%, e alla Cina, per la quale la crescita nei due anni potrebbe superare il 10% (l'1,8% già nel 2020). Solo la Germania tra i principali paesi dell'area euro dovrebbe comunque riuscire a tornare ai livelli pre-crisi già nella prima parte del 2022.

Italia, per il Fmi 2021 meno brillante del previsto

Il Fondo Monetario internazionale nell'ultimo World Economic Outlook ha poi migliorato le proprie stime relative al calo del Pil italiano per il 2020, che dovrebbe essere limitato ad un -10,6% dal -12,8% previsto a giugno (comunque la performance peggiore dei paesi del G7), ma ha anche ipotizzato una ripresa meno veloce nel 2021, ferma ad un +5,2% dal +6,3% di giugno. Per il Fmi il rapporto tra debito e Pil dovrebbe salire al 161,8% quest'anno. Il tasso di disoccupazione è atteso all'11% nel 2020 e all'11,8% nel 2021.

Il governo è più ottimista del Fmi

Le stime del Fmi sono quindi peggiori di quelle contenute nella Nadef, la nota di aggiornamento (che oggi approda in Parlamento per il voto) del governo che ipotizza una contrazione per l'intero 2020 per l'economia italiana del 9%, un rimbalzo del 6% nel 2021 e un rapporto tra debito e Pil del 158%. C'è però da dire che, almeno stando alle parole del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, le stime del governo scontano già l'aumento dei contagi che si sta verificando in questa fase.

I mercati danno ancora fiducia all'Italia

Per il momento comunque i mercati continuano a dare fiducia all'Italia, l'asta da 7,5 miliardi di titoli di Stato di martedì ha visto scendere i rendimenti a nuovi minimi record, con il trentennale all'1,48% e il 3 e il 7 anni rispettivamente al -0,14%, allo 0,34%. Nel caso del 3 anni a settembre il titolo con lo stesso tipo di durata era stato emesso con un rendimento lordo ancora leggermente positivo, dello 0,07%.

Due sostanzialmente i motivi che mantengono alta l'attenzione degli investitori sul debito italiano, il primo il fatto che offre ancora rendimenti interessanti se paragonati ai tassi negativi di tanti titoli dell’Europa definita "core", il secondo che sono alte le aspettative di un'estensione del Pepp della Bce entro fine anno, con la garanzia quindi che la banca centrale europea continui a fare da sponda al Tesoro nel mantenere elevati gli acquisti, garantendo sostanzialmente l'Italia anche a fronte di un quadro macro non propriamente entusiasmante.

Quali prospettive per il rendimento dei Btp?

Ma allora i rendimenti sui Btp quali prospettive potrebbero avere? C'è il rischio di una risalita con conseguente discesa dei prezzi o la tendenza attuale di discesa dei rendimenti è destinata a proseguire? Il grafico del rendimento del Btp decennale parla chiaro: i valori sono scesi dal 9 ottobre al di sotto dei precedenti minimi storici del settembre 2019 di quota 0,758% per spingersi in area 0,66%.

La violazione di un minimo storico è un passo importante che di norma il mercato pondera seriamente, se gli operatori hanno ritenuto che ci fossero le condizioni per scendere al di sotto del precedente record negativo significa che tali condizioni difficilmente cambieranno in tempi brevi. La possibilità di una ulteriore compressione dei rendimenti è quindi elevata, un primo target si colloca allo 0,565/0,570%. Al di sotto di quello scalino, dal quale potrebbero però realizzarsi temporanei rimbalzi, si aprirebbe la strada ad una discesa fino in area 0,20%. A segnalare una inversione di tendenza sarebbero invece movimenti al di sopra dello 0,75%.

(Alessandro Magagnoli)