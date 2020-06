La riunione odierna del Federal Open Market Committee (FOMC) rappresenta in qualche modo un grande passo verso la normalità per gli investitori.

Mark Holman, CEO di TwentyFour Asset Management, spiega che la riunione odierna del Federal Open Market Committee (FOMC) rappresenta in qualche modo un grande passo verso la normalità per gli investitori, in attesa di ciò che la Fed farà prossimamente dopo essere tornata al suo programma di riunioni programmato. Cosa possiamo aspettarci oggi dalla Fed?

Secondo Mark Holman lo "shock and awe" è alle ce lo siamo lasciati alle spalle, e ora la Fed deve fare i conti con la realtà di un programma di finanziamento del Tesoro molto pesante combinato con tassi di interesse zero e un'economia in profonda recessione.

Il primo problema è chi acquisterà tutti questi Treasury statunitensi mentre i rendimenti sono così bassi. Mark Holman ha già sostenuto in precedenza che a questi livelli, i Treasury statunitensi non daranno agli investitori la stessa protezione che avevano in passato quando i rendimenti erano più alti. Rimangono privi di rischio, ma mentre i rendimenti sono così bassi, Mark Holman li considera anche privi di rendimento. Molti investitori saranno felici di possederli per motivi di liquidità, ma il timore di un aumento dei rendimenti li attirerà verso il possesso di UST a più breve termine, dove i rischi di prezzo associati all'aumento dei rendimenti sono inferiori. La Fed dovrà quindi possedere più obbligazioni in futuro, poiché l'offerta pesa su un mercato che per noi è francamente poco appetibile all'estremità più lunga della curva dei rendimenti.

La politica numero uno è quindi un programma di quantitative easing formale (QE) in corso. Nel caso in cui questo non fosse ritenuto sufficiente e i rendimenti dei titoli più datati cominciassero ad aumentare (e al punto che la Fed vede i rendimenti come un ostacolo alla ripresa), allora ci aspetteremmo l'applicazione di una politica di controllo della curva dei rendimenti. Mark Holman pensa che al momento sia troppo presto per questo; per gli investitori che puntano sul controllo della curva dei rendimenti, è necessario prima di tutto un ulteriore "sofferenza" sui prezzi dei Treasury, quindi la tempistica è cruciale per questo.

La seconda politica che Mark Holman si aspetta di vedere oggi è una guida per il futuro. Date le azioni senza precedenti intraprese dalla Fed, la domanda per gli investitori è quanto dureranno queste politiche, per quanto tempo i tassi saranno a zero e come la Fed vuole che sia la curva dei rendimenti. In questo contesto, una guida per il futuro è molto utile dal punto di vista del reddito fisso, ma anche molto utile per le imprese e per l'economia in generale, in quanto dovrebbero essere in grado di investire con fiducia in prestiti a basso costo per un periodo di tempo, e di terminare il loro finanziamento a livelli molto bassi.

Queste sarebbero due aggiunte molto utili da parte della Fed, ma in questa fase questo è tutto ciò che ci aspetteremmo da Powell & co. Anche i commenti sull'economia saranno molto interessanti, quindi l'incontro di oggi è un appuntamento da non perdere.