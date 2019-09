Gilles Prince, Chief Investment Officer Edmond de Rothschild (Suisse), spiega che ormai da diversi mesi i mercati finanziari reagiscono sostanzialmente a tre elementi: gli sviluppi della guerra commerciale, le prospettive di crescita economica e la politica della banca centrale. Essendo questi tre fattori interdipendenti e a velocità variabile, essi costituiscono fonte di incertezza nei mercati finanziari. I cambiamenti nelle aspettative sono quindi frequenti e l'attenzione degli investitori alle pubblicazioni di dati economici, discorsi dei governatori della Fed o tweet presidenziali è grande. In questo contesto, l’FOMC del 17-18 settembre è di grande importanza.

Le aspettative per una seconda riduzione dei tassi di interesse di riferimento, dopo un primo allentamento a luglio, sono elevate. La probabilità stimata dai futures di una riduzione dello 0,25% è del 99,9% al momento della stesura di queste righe, un fatto quasi compiuto. Secondo i calcoli di Bloomberg, il mercato prevede anche uno o due ulteriori tagli dei tassi entro la fine dell'anno. Se un taglio dei tassi a settembre può apparire come un'azione preventiva, le seguenti corrisponderebbero piuttosto a una reazione della Fed volta a contrastare una recessione. Detto questo, le aspettative di ulteriori riduzioni dei tassi sono diventate più ragionevoli dalla fine di agosto, quando erano previsti fino a quattro tagli.

Numerosi segnali indicano un rallentamento dell'economia statunitense, che tende a sostenere il caso di una Fed più "accomodante" e a giustificare le aspettative del mercato - spiega Gilles Prince -. Ciò dimostra che gli investimenti delle imprese e la produzione industriale hanno rallentato per quasi tre quarti. Dall'ottobre 2018 i principali indicatori sono in contrazione rispetto all'anno precedente e non mostrano segni di apparente ripresa. Anche i servizi potrebbero iniziare a risentire del rallentamento, a giudicare dall'andamento negativo degli indicatori di acquisto. In particolare, notiamo che la crescita del PIL degli ultimi trimestri è stata rivista al ribasso, il che mostra un cambiamento di tendenza e un punto di svolta nella dinamica di crescita dal terzo trimestre del 2018 in poi. Infine, sui mercati obbligazionari, i tassi di interesse a 10 anni sono fortemente diminuiti nell'ultimo anno, passando da quasi il 3,0% all'1,8%. Anche la curva dei tassi di interesse si è invertita, un segnale generalmente percepito come l'inizio di una futura recessione.