Grazie al Fondo di gestione delle crisi d’impresa 2021, approvato il 14 dicembre 2020 dal MiSE, le imprese italiane in difficoltà riceveranno nuove agevolazioni sotto forma di investimenti finanziari e di contributi per i dipendenti assunti.

Il decreto del 14 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) ha reso operativo il “Fondo di gestione delle crisi d’impresa 2021” già istituito dal Decreto Rilancio, il 19 maggio scorso, per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori e la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane, colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia.

Questo fondo innovativo è stato fortemente voluto dal MISE e rientra in una serie di interventi messi in atto dal Governo per far fronte alle conseguenze del Covid sul tessuto economico e produttivo italiano, consentendo alle imprese in difficoltà di attuare nuovi processi di ristrutturazione aziendale.

Vediamo i dettagli.

Fondo gestione crisi d’impresa: i nuovi incentivi alle imprese

Il Fondo per la gestione delle crisi d’impresa 2021 è costituito da 250 milioni da destinare ai processi di ristrutturazione aziendale delle imprese in crisi, tramite investimenti economici e tutele maggiori ai dipendenti.

Inoltre, il nuovo Fondo del MISE permette allo Stato attraverso Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia) di entrare nel capitale delle aziende in difficoltà:

con un tetto massimo di 10 milioni di euro che può essere superato se partecipano anche le Regioni o altre amministrazioni locali;

per un periodo non superiore a 5 anni;

accompagnato da un apporto di investitori privati per almeno il 30%.

Le imprese beneficiare del fondo del MISE, possono ottenere, ad esempio, dei contributi a fondo perduto, commisurati al numero di dipendenti a cui è garantita la stabilità occupazionale durante l’intero processo di ristrutturazione aziendale.

Per mantenere i contributi, le imprese devono garantire la stabilità occupazionale del personale assunto per almeno due anni.

Se il programma di ristrutturazione aziendale non prevede la stabilità occupazionale per tutti i dipendenti, sono applicate le riduzioni sulle cifre erogate alle imprese del:

10% , nel caso in cui la stabilità occupazionale sia garantita almeno al 90 % del totale dei dipendenti delle imprese;

, nel caso in cui la stabilità occupazionale sia garantita almeno al 90 % del totale dei dipendenti delle imprese; 30% , nel caso in cui la stabilità occupazionale sia garantita ad una percentuale compresa tra l’80% ed il 90% dei dipendenti;

, nel caso in cui la stabilità occupazionale sia garantita ad una percentuale compresa tra l’80% ed il 90% dei dipendenti; 50%, nel caso in cui la stabilità occupazionale sia garantita ad una percentuale pari o superiore al 70% ed inferiore all'80% del totale dei dipendenti.

Gli incentivi possono essere incrementati del 50% , a lavoratore e per almeno due anni, se le imprese beneficiarie hanno sede in zone d’Italia svantaggiate dal punto di vista economico e produttivo.

Ad ulteriore tutela dei lavoratori, il provvedimento del MISE prevede il divieto di delocalizzazione delle imprese per almeno 5 anni.

Fondo gestione crisi d’impresa: quali imprese possono richiederlo

Possono accedere al nuovo Fondo per la gestione delle crisi d’impresa, le aziende:

con oltre 250 dipendenti;

che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’Italia, indipendentemente dal numero di dipendenti;

che rivestono un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della collettività;

a marchio storico di interesse nazionale.

(Veronica Rossetti)