A meno di mezz'ora dalla chiusura delle contrattazioni odierne, l'andamento di Piazza Affari mostra un vero e proprio bollettino di guerra.

Ftse Mib nella polvere. Titoli oil a picco, pesanti i bancari

Il Ftse Mib, pur avendo recuperato oltre 500 punti dai minimi intraday, accusa ancora un affondo di oltre il 9% in area 18.900.

I più colpiti dalle vendite tra le blue chips sono i protagonisti del settore oil, ma ribassi molto pesanti interessano anche i bancari.

Ad avere la peggio nel comparto sono Mediobanca, Unicredit e Banco BPM, tutti in caduta di oltre il 12%, seguito da Bper Banca che arretra dell'11,85%, mentre ubi Banca e Intesa Sanpaolo flettono rispettivamente del 10,07% e dell'8,55%.

Bancari colpiti da impennata spread e timori coronavirus

I bancari a Piazza Affari finiscono nel mirino dei ribassisti per diversi motivi, in primis per le tensioni sul fronte obbligazionario.

Il comparto infatti risente pesantemente dell'impennata dello spread BTP-Bund che al momento viaggia in area 225 punti base, con un rally del 24,17%, mentre il rendimento del BTP a 10 anni corre all'1,396%, con un balzo in avanti ancora più corposo del 28,07%.

A scatenare le vendite sui bancari sono anche i timori crescenti legati agli impatti che avrà il coronavirus sull'economia italiana.

Bancari colpiti da paura per economica. Italia verso brutta recessione

Secondo gli analisti di Berenberg la quarantena della Lombardia e di altri territori limitrofi peggiorerà in maniera significativa il danno di breve termine per l'economia italiana derivante dal coronavirus.

Berenberg si aspetta ora una recessione più profonda per in Italia, tanto da stimare che il PIL nel primo trimestre subirà una contrazione dello 0,8% e non più dello 0,1% indicato in un primo momento, mentre le previsioni per il secondo trimestre passando da -0,3% a -1%, con una flessione dell'1,2% per fine anno.

Una pessima notizia per i titoli del settore bancario che, come evidenziato dagli analisti di Equita SIM, saranno impattati negativamente dal calo del Prodotto Interno Lordo in Italia.

Le cattive notizie per le banche però non sembrano essere finite e a mettere in guardia da ulteriori pericoli sono gli strategist di Unicredit.

Bancari: Unicredit mette in guardia da nuovi rischi

Questi ultimi ricordano che le banche, non solo italiane, ma europee, dall'inizio del quarto trimestre dello scorso anno e fino a metà febbraio, sono riuscite a sovraperformare il mercato grazie alle revisioni molto positive degli utili.

Indicazioni che peraltro fornivano ulteriore prove del fatto che il settore bancario stesse toccando ormai il fondo con riferimento alla dinamica degli utili societari.

La diffusione del coronavirus però ha fatto deragliare il comparto, mandando in fumo il rimbalzo messo a segno di recente e spazzando via l'ottimismo sulle recente misure adottate dalla BCE.

Proprio da quest'ultima ora potrebbero giungere cattive notizie che andrebbero a peggiorare ulteriormente lo scenario attuale del settore bancario.

L'Eurotower infatti, almeno nelle attese del mercato, si muoverà in direzione di nuove misure di allentamento monetario, senza escludere un taglio dei tassi di interesse per contrastare gli effetti economici dell'epidemia partita dalla Cina.

Gli esperti di Unicredit evidenziano che questa non è una buona notizia per le banche, visto che una riduzione del costo del denaro impatterà negativamente sulla loro redditività.

Bancari: una zavorra per il recupero dell'azionario UE?

Gli strategist fanno notare intanto che i titoli del settore bancario europeo stanno flirtando con il mercato oro, visto che dal picco del 13% febbraio hanno subito un affondo di oltre il 23%.

Per gli analisti i bancari resteranno sicuramente sotto i riflettori ancora per qualche tempo, visto l'impatto del coronavirus anche su questo settore.

Unicredit ritiene sia alto il rischio di ulteriori revisioni al ribasso degli utili nel comparto bancario europeo, spiegando che ciò potrebbe limitare il potenziale di recupero del mercato azionario del Vecchio Continente rispetto a Wall Street.

A tal proposito gli analisti ricordano che i bancari hanno un peso a livello di settore del 10% nello Stoxx Europe 600, mentre a Wall Street, le banche diversificate pesano solo il 3,9% nel paniere dell'S&P500.