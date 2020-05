Petrolio: chiusura in rally ieri per le quotazioni dell'oro enro che sono balzate in avanti del 6,8% a 25,78 dollari.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche Usa da parte del Dipartimento dell'energia.

Wall Street: chiusura pesante ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi rispettivamente dell'1,89% e del 2,05%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 9.002,55 punti, con un ribasso del 2,06%.

I dati macro e le trimestrali Usa

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conoscerà l'indice dei prezzi alla produzione che ad aprile dovrebbe calare dello 0,4% dopo la flessione dello 0,2% precedente.

Risultati trimestrali Usa: a mercati chiusi saranno diffusi i conti degli ultimi tre mesi di Cisco Systems per i quali si prevede un eps di 0,71 dollari.

Gli aggiornamenti macro in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: per la produzione industriale di marzo si prevede un crollo del 12% dopo il calo dello 0,1% precedente.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli Stato con scadenza a 30 anni per un ammontare massimo di 1 miliardo di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: a presentare i numeri del primo trimestre oggi saranno Diasorin, Pirelli e Terna.

Alla prova dei conti anche Acea, ERG;Hera, Technogym, Tod's, Aeffe, Cellularline, Cementir Holding, Digital Bros, Emak, Falck Renewables, Interpump, La Doria, Retelit, Servizi Italia, Aedes SIIQ, Coima Res, Seri Industrial e SIT.

Da segnalare che Aedes SIIQ e Nova RE alzeranno il velo sui conti dell'esercizio 2019.

Assemblee a Piazza Affari: previste le riunioni assembleari per l'approvazione dei dati di bilancio del 2019 di A2A, ENI, Leonardo, Mondo TV e Beghelli.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno offerti i BTP con scadenza nel 2023 per un ammontare tra 4 e 4,5 miliardi di euro, mentre quelli con scadenza 2027 per un importo compreso tra 2 e 2,5 miliardi.

In asta anche i BTP con scadenza nel 2035 e nel 2040, per un ammontare tra 750 milioni e 1 miliardo di euro per ciascun titolo.