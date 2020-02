Il Ftse Mib ha azzerato il rialzo da inizio anno, accusando la peggiore performance in Europa. Gli analisti spiegano che succede e suggeriscono le strategie da adottare ora.

Una seduta come quella odierna è destinata a rimanere impressa per diverso tempo, visto che non capita con una certa frequenza di assistere a performance così negative.

Ftse Mib travolto dai sell. Cresce paura per diffusione coronavirus

A Piazza Affari la settimana è partita nel peggiore dei modi, con un profondo ribasso che ha portato il nostro mercato ad accusa la peggiore performance tra le principali Borse europee e americane.

A fine sessione il Ftse Mib si è fermato a 23.427 punti, con un affondo del 5,43% che ha portato ad azzerare interamente il rialzo messo a segno da inizio anno e ha visto le quotazioni avvicinarsi nell'intraday ai minimi del 2020 toccati tra fine gennaio e inizio febbraio.

Il mercato italiano, ancor più degli altri, è stato messo ko dalle pessime notizie sul coronavirus che si sta diffondendo al di fuori dei confini della Cina.

L'epidemia già da venerdì ha iniziato ad invadere l'Italia che al momento è il terzo Paese più colpito al mondo dopo la Cina e la Corea del Sud.

Il numero delle vittime è salito a 6, con oltre 220 contagiati e una sola persona guarita al momento.

Il mercato azionario è colpito così da una pioggia di vendite, complici le preoccupazioni degli investitori sugli impatti che il coronavirus avrà sull'economia italiana.

Piazza Affari: il crollo odierno spiegato da Columbia Threadneedle

Come spiegato da Andrea Carzana, gestore azionario Europa di Columbia Threadneedle, il crollo odierno di Piazza Affari è dovuto principalmente alla paura.

"Fino alla scorsa settimana si pensava che il problema coronavirus fosse limitato principalmente alla Cina, ma che, anche in quella zona, la situazione si stesse normalizzando, tanto che lentamente, alcuni stabilimenti produttivi stavano riaprendo".