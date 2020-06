Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono scese dell'1,1% a 37,96 dollari.

Wall Street: conclusione contrastata ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&p500 sono scesi rispettivamente dello 0,65% e dello 0,36%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 9.910,53 punti, in progresso dello 0,15%.

Gli aggiornamenti macro Usa

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione dovrebbero scendere da 1,542 a 1,2 milioni di unità, mentre l'indice Philadelphia Fed a giugno dovrebbe migliorare da -43,1 a -25 punti.

Per il Superindice di maggio le stime parlano di un rialzo dello 0,9% dopo la flessione del 4,4%.

I dati macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: non sono previsti dati macro di rilievo e in mattinata sarà diffuso il bollettino economico della BCE.

In agenda il meeting della Bank of England che dovrebbe confermare i tassi di interesse allo 0,1%.

Da seguire in Spagna l'asta dei titoli di Stato con scadenza nel 2023, 2025, 2026 e 2030 per un ammontare compreso tra 5 e 6 miliardi di euro, mentre in Francia saranno collocati titoli con scadenza nel 2023, 2025, 2026 e 2028 per un importo racchiuso tra 9,5 e 11 miliardi di euro.

I titoli da seguire a Piazza Affari

Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari di Pirelli e Snam per l'approvazione dei dati di bilancio dell'esercizio 2019.

Allo stesso appuntamento saranno chiamate le assemblee di Acquafil, IVS Group, Txt e-Solutions, Aedes SIIQ e Mondo TV France.