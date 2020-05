Petrolio: chiusura in rally ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono balzate del 7,87% a 27,28 dollari.

Wall Street: conclusione positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti rispettivamente dell'1,62% e dell'1,15%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 8.943,72 puni, in progresso dello 0,91%.

I dati macro in America

Dati Macro ed Eventi Usa: per l'indice New York Empire State di maggio le stime parlano di un recupero da -78,2 a -68 punti, mentre le vendite al dettaglio di aprile dovrebbero crollare del 10% dopo la flessione dell'8,4% precedente e al neto della componente auto scendere da -4,2% a -8%.

La produzione industriale di aprile è vista in crollo dell'11,6% dopo il calo del 5,4% precedente, mentre la capacità di utilizzo degli impianti dovrebbe scendere dal 72,7% al 65,1%.

Per il dato preliminare della fiducia Michigan a maggio si prevede un lieve progresso da 71,8 a 72 punti.

Le scorte delle imprese a marzo dovrebbero passare da -0,4% a -0,5%.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: la seconda lettura del PIL del primo trimestre dovrebbe mostrare una flessione del 3,8%.

Lo stesso dato in Germania è visto in calo del 2,1% dopo la lettura sulla parità degli ultimi 3 mesi del 2019.

In Italia il dato sull'inflazione ad aprile dovrebbe attestarsi sulla parità, dopo il frazionale rialzo dello 0,1% precedente.

A mercati chiusi è atteso il verdetto di Fitch sul rating della Francia.

I titoli da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: a diffondere i numeri del primo trimestre saranno oggi Unipol, UnipolSai, Cattolica Assicurazioni, Sol, Aeroporto di Bologna, El.En., Fidia, Fila, Irce, MutuiOnline, Landi Renzo, OpenJobmetis, PanariaGroup, Reply, Tinexta, Caleffi, Class Editori, Compagnia Immobiliare Azionaria, Eukedos, Gabetti PS, Garofalo e It Way.

Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari per l'approvazione dei dati di bilancio di Poste Italiane, Sol e Toscana Aeroporti.