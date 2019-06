Il mercato sembra aver già digerito l'annuncio di ieri relativo ad una procedura di infrazione ai danni del nostro Paese. Per gli analisti però questo non è l'unico problema: ecco quali rischi si corrono.

In un contesto di mercato positivo per le Borse europee, che guadagnano terreno per la quarta seduta di fila, con un rialzo oggi di circa tre quarti di punto, si mette in evidenza Piazza Affari che registra la migliore performance dopo essere stata l'unica a scendere in controtendenza ieri.

Ftse Mib in rialzo e spread in contrazione

Il Ftse Mib si presenta negli ultimi minuti a poca distanza dai massimi intraday a ridosso dei 20.430 punti, con un progresso dello 0,96%, in attesa della conferenza stampa del presidente Draghi.

Segnali di distensione anche sul fronte obbligazionario, con lo spread BTP-Bund in flessione di oltre l'1,5% poco sopra i 273 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni cala dell'1,33% al 2,52%.

Il mercato reagisce così alle cattive notizie arrivate ieri dalla Commissione UE che richiederà una procedura di infrazione ai danni dell'Italia.

Italia: il vero problema è la crescita non la procedura di infrazione

Come evidenziato dagli esperti di Capital Economics, l'annuncio di ieri ha spaventato in qualche modo gli investitori, per quanto fosse in buona parte già atteso e non abbia quindi rappresentato una sorpresa.

Gli analisti fanno notare che una procedura non comporterà immediatamente sanzioni finanziari, spiegando che il vero problema dell'Italia è la crescita, ossia la debolezza della sua economia, cui potrebbe aggiungersi un altro periodo difficile sui mercati finanziari.

Italia: per Morgan Stanley lo scenario macro resta problematico