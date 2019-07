Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities di Robeco, spiega che il raggiungimento di un’intesa sul piano commerciale sarebbe cruciale per i mercati azionari. Incontrando figure di spicco del mondo della finanza, funzionari governativi e analisti di centri di ricerca provenienti da Stati Uniti e Cina, abbiamo cercato di trovare una risposta alla domanda chiave: quando arriverà un accordo?

Nel 2018 gli Stati Uniti avevano messo in campo la "prima ondata" di minacce di dazi contro la Cina e sposavano una linea dura. Anche chi non simpatizzava per il modus operandi di Trump sembrava riconoscere le ragioni alla base delle minacce. All'epoca, la compagine cinese risultava meno aggressiva, molto più conciliante e più interessata a comprendere a cosa Washington puntasse realmente.

Dodici mesi dopo, i ruoli sembrano ribaltati - spiega Fabiana Fedeli -. Molti cinesi sono vicini a una linea più dura rispetto agli americani: è opinione diffusa che l'obiettivo degli Stati Uniti fosse in realtà quello di umiliare la Cina piuttosto che negoziare un accordo per ragioni economiche. L'anno scorso alcune figure dell’universo cinese accennavano alla possibilità che il presidente Xi avesse scatenato le ire degli Stati Uniti e del resto delle economie sviluppate sul Dragone, adottando un’eccessiva aggressività con il piano Made in China 2025. Quest'anno sostengono invece pienamente la posizione del presidente cinese.

Tra gli americani, è ora in scena un grande dibattito circa il potenziale impatto dei dazi sull'inflazione interna, sugli utili societari e, più in generale, sull'economia statunitense nel suo complesso. I pareri sono divergenti: alcuni pensano che il Paese continuerà a riportare buoni numeri di crescita e bassa inflazione, mentre altri cominciano a preoccuparsi delle implicazioni a medio termine per l'economia. È aumentata anche la frustrazione nei confronti dell'amministrazione Trump e della mancanza di una vera e propria strategia a lungo termine della sua (per così dire) politica economica.