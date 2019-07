Potrebbe sembrare una fake news, eppure non lo è affatto. Uno degli uomini più ricchi al mondo, il finanziere di origine ungherese naturalizzato statunitense George Soros vorrebbe pagare più tasse. Ecco la novità!

Potrebbe sembrare una fake news, eppure non lo è affatto. Uno degli uomini più ricchi al mondo, il finanziere di origine ungherese naturalizzato statunitense George Soros vorrebbe pagare più tasse.

In particolare, questa sua richiesta è arrivata direttamente ai candidati alle elezioni presidenziali del 2020 che si terranno negli Stati Uniti. Soros ha voluto sottolineare come sia necessario un cambio del sistema fiscale in segno di equità.

Lo ha fatto mediante una lettera che in pochissime ore ha fatto il giro del web e che sta facendo discutere nel mondo. Non solo lui, ma anche altri miliardari si sono uniti alle richieste di Soros.

Un appello chiaro di Soros & Co.

I ricchi che hanno redatto la lettera hanno fatto appello alla possibilità di pagare tasse maggiori. In particolare, hanno chiesto l'introduzione di una imposta sulla ricchezza.

Questa dovrebbe tener conto del patrimonio di ognuno in maniera tale da risanare le finanze pubbliche ed allontanare definitivamente i periodi di crisi.

Soprattutto considerando che tale tassa andrebbe a ricadere su una percentuale minima della popolazione, ovvero lo 0,1%. La lettera di Soros è rivolta ai repubblicani e anche ai democratici, per cui non è stata una "spinta" elettorale verso un determinato candidato.

Un elemento importante e che è stato assai apprezzato dalla popolazione americana, soprattutto considerando il peso dell'economia statunitense nei confronti del resto del mondo.

Il che potrebbe aprire nuove prospettive soprattutto per evitare sulle classi meno abbienti della popolazione. Proprio questo è l'intento di Soros e dei suoi colleghi miliardari.