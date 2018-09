Quella vissuta ieri è stata una giornata di borsa d’altri tempi, che ci ha riportato ad un passato non lontano (i primi mesi di quest’anno), di cui per tutta l’estate abbiamo avuto solo nostalgici ricordi.

Quella vissuta ieri è stata una giornata di borsa d’altri tempi, che ci ha riportato ad un passato non lontano (i primi mesi di quest’anno), di cui per tutta l’estate abbiamo avuto solo nostalgici ricordi.

In presenza di mercati azionari mondiali incerti (gli indici USA, con seduta lievemente negativa al rientro dopo il ponte del Labour Day) o negativi (quelli europei, in calo di circa un punto percentuale) la nostra Piazzaffari si è messa in mostra con un clamoroso +1% sull’indice Ftse-Mib.

Non eravamo più abituati a vedere il nostro indice in piacevole e positiva controtendenza. La normalità, da maggio fino a ieri, ci ha presentato la nostra borsa come la peggiore d’Europa e tra le peggiori del mondo, dato che la perdita per l’indice delle blue chips italiane, nel quadrimestre maggio-agosto è stata del -15,5%, quasi 4 volte il calo di Eurostoxx50 e quasi 8 volte il ribasso dell’indice tedesco Dax. Non parliamo poi dell’indice americano SP500, che nel quadrimestre è addirittura cresciuto del +9,6%.

Una seduta come quella di ieri per molti operatori deve essere stata una sorpresa almeno in parte inaspettata. Però alcuni indicatori grafici, come ho segnalato nel commento di ieri, avevano preannunciato già lunedì la possibilità di un rimbalzo per il nostro indice, che era entrato in area di eccesso di ribasso sui principali indicatori di momentum.

Il fatto che si raggiungano eccessi ribassisti sui grafici non dà alcuna certezza che avvenga il rimbalzo. Ne aumenta solo le probabilità. Ma molte volte il mercato rimane in eccesso ribassista per parecchio tempo prima di reagire al peso delle vendite. Inoltre, se il rimbalzo avviene, l’uscita dall’eccesso non fornisce alcuna indicazione sull’entità del recupero. In altre parole, non sappiamo dove il rimbalzo vorrà arrivare, né, tantomeno, se riuscirà ad invertire in positivo la tendenza del mercato, che al momento resta ribassista.