Cédric Le Berre, Senior Analyst and Investment Specialist US and Japanese Equities di Union Bancaire Privée – UBP, spiega che in Giappone, il tema di fondo per tutto il 2017 è stato lo slancio degli utili a breve termine, considerato che l’anno scorso ha visto un mercato tipicamente "Goldilocks", cioè caratterizzato da un mix di forte crescita, buoni utili aziendali, bassa volatilità e un andamento graduale verso l’alto nei rendimenti obbligazionari.

Tuttavia, in futuro è probabile che le cose vadano diversamente. Ciò è dovuto all'emergere di una combinazione di rialzi dei tassi di interesse negli Stati Uniti, di un’inflazione americana più forte del previsto e di un aumento dei prezzi delle materie prime e del WTI. Il tutto è accentuato anche dalla probabilità di un aumento del deficit giapponese dovuto a una politica fiscale espansionistica sotto forma di tagli alle tasse e di spese per le infrastrutture.

Sul fronte dell'attività della Bank of Japan, sebbene ci aspettiamo che mantenga la sua politica di tassi di interesse negativi sul tratto breve della curva, così da evitare un apprezzamento estremo dello yen, Cédric Le Berre ritiene probabile che l’istituto modifichi la sua politica di controllo della curva dei rendimenti aumentando il suo target sul tasso di interesse a 10 anni nella seconda metà del 2018.

L’economia del Giappone è in buona salute poiché il Paese beneficia della crescita dell'economia globale. A livello di amministrazione continua il governo stabile di Abe che ha messo in campo riforme economiche, che stanno interessando soprattutto la governance societaria, il mercato del lavoro e il settore del turismo - spiega Cédric Le Berre -. Il cambio yen/dollaro si è in qualche modo stabilizzato all’interno di un range che va da 105 a 115. La maggior parte dei gestori sta quindi aggiungendo titoli locali al proprio portafoglio così da beneficiare del forte slancio del Paese.