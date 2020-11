Ho sempre pensato che Giuseppe Conte fosse imbullonato alla poltrona di Palazzo Chigi semplicemente perché l’attuale maggioranza di Governo, ossia Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva e Leu avrebbero voluto a tutti i costi votare in questa legislatura, nella quale hanno la maggioranza, il nuovo Presidente della Repubblica.

Il prossimo Parlamento sarà totalmente diverso, non solo perché formato da un numero ridotto di parlamentari, ma soprattutto perché sarà completamente diverso per composizione partitica.

La stragrande maggioranza dei parlamentari pentastellati, infatti, non occuperà più uno scranno a Montecitorio o a Palazzo Madama ed il Centrodestra probabilmente avrà la maggioranza.

E poi non dobbiamo dimenticare che al raggiungimento dei 4 anni 6 mesi e un giorno ai parlamentari verrà riconosciuta una pensione, certo che incasseranno solo quando avranno raggiunto l’età pensionabile, ma insomma certamente farà loro molto comodo.

Insomma anche se all’inizio non lo pensavo, col passare del tempo, e soprattutto con l’avvento del Covid-19, mi ero praticamente rassegnato a veder Giuseppe Conte a Palazzo Chigi fino alla fine del mandato, o quasi.

Ultimamente invece …

Insomma, naturalmente non sto parlando di certezze, ma segnali sì, segnali che arrivano dai media mainstream. Ultimamente mi è parso di cogliere dei segnali che vanno in una certa direzione.

Le solite trasmissioni di disinformazione che fino a poco tempo fa osannavano il Premier in una maniera sperticata, ora sembrano essere più freddine, avanzano addirittura l’ipotesi che il Premier stia perdendo popolarità.

Lo so che questo non è nulla, Conte ed il suo Governo dovrebbero essere cacciati il prima possibile, stanno completamente affossando il nostro Paese, su questo non ci piove, altro che “popolarità”, ma appunto dato che stiamo parlando delle trasmissioni di disinformazione, anche solo segnalare un calo della popolarità può essere interpretato come quasi un cambio di rotta.

Naturalmente se ciò fosse vero occorrerebbe porsi due domande, la prima: perché si vuol defenestrare Conte? La seconda: da chi verrebbe sostituito e con quale maggioranza parlamentare.

Naturalmente non è facile dare una risposta ad entrambe le domande, ma cerchiamo così di avanzare delle ipotesi.

La prima: perché si vuole defenestrare Conte. Verrebbe naturale pensare che se si vuol rimuove o destituire una persona è perché questi non ha eseguito gli ordini che gli erano stati impartiti, ma mi vien difficile pensare a Conte che non ha ubbidito ai diktat provenienti da Bruxelles e da Francoforte.

Oddio no!

Pensandoci bene una cosa c’è che Bruxelles e Francoforte non hanno gradito del Governo Conte. Al momento, infatti, continua a dire no, al MES, anzi di più, ricorderete tutti l’intervento di Conte quando, smascherato, dopo un voto parlamentare, ha dovuto chiudere la vicenda MES.

Beh, sappiamo anche che con questo Governo, con queste persone, nulla è definitivo, possono dire tutto e fare l’esatto contrario il giorno dopo, inutile ricordare gli innumerevoli voltafaccia.

Però, insomma ricordate tutti, la mozione di Brunetta che proponeva di richiedere il MES, mozione che è stata bocciata quasi all’unanimità, o comunque con una maggioranza bulgara dal Parlamento.

Conte si era trovato quindi in una scomodissima situazione, non richiedere il MES oppure far cadere il Governo, ha dovuto quindi, anche se a malincuore, NON richiedere il MES e giustificare quella scelta in una conferenza stampa trasmessa in diretta tv.

Ecco, può darsi che Bruxelles e Francoforte non abbiano gradito quelle parole con le quali Conte liquidava di fatto il MES, ed abbiano così deciso un cambio a Palazzo Chigi. In effetti l’insistenza con la quale Renzi, dopo la sua partecipazione al Bilderberg, ha insistito affinché l’Italia richiedesse il MES la dice lunga.

Quindi sì, in effetti, l’Europa diciamo così potrebbe essersi risentita per questo fatto con il Premier Conte. Per il resto non riesco a vedere altri sgarbi che Conte possa aver fatto all’Unione europea.

Un altro aspetto per cui si voglia rimuovere o destituire Conte è che l’attuale Premier non venga ritenuto in grado di far digerire all’Italia quelle decisione drastiche che l’Europa intende far ingoiare al nostro Paese.

Come ad esempio una patrimoniale.

Ed allora cerco di dare una risposta anche alla seconda domanda, ossia “da chi verrebbe sostituito Conte e con quale maggioranza parlamentare”.

Ovviamente subito viene alla mente … l’ennesimo “tecnico”, la persona della Provvidenza, quella che avrà il compito di salvare il nostro Paese, ovviamente affossandolo completamente, insomma il classico Monti 2.

Ricordiamo infatti che Monti venne chiamato nella seconda parte della legislatura, quando normalmente i Governi sono più deboli e poco o per nulla propensi a prendere decisioni impopolari visto che si avvicinano le elezioni.

Ma ricordiamo, inoltre, che prima di chiamar Monti al soglio di Palazzo Chigi, era arrivata la lettera da Bruxelles al nostro Governo nella persona del Ministro dell’Economia Giulio Tremonti, il quale aveva fatto la manovra economica più veloce della storia, in un giorno!!!

Aumentando tasse a dismisura.

Questo, tuttavia, non ha salvato la poltrona a lui, ed al Premier Berlusconi.

Probabilmente da Bruxelles dopo la manovra di Tremonti deve essere partita una seconda lettera, più o meno di questo tenore … “No, non hai capito, quello che hai fatto … sono bruscolini. Ora fatti da parte che ti facciamo vedere cosa si deve fare”

Ed arrivò così Monti con la Fornero e compagnia cantante,naturalmente, che distrussero la domanda interna creando le condizioni affinché il nostro Paese crollasse economicamente.

Tredici trimestri di recessione continua … nemmeno durante la guerra.

Ecco allora, può darsi che Bruxelles non ritenga in grado il Premier Conte di prendere delle decisioni drastiche nei confronti del popolo italiano, hanno bisogno di una faccia nuova.

Conte, come tutti i capi di Governo, infatti, in tutti questi mesi non ha fatto altro che cercare di tranquillizzare la popolazione, dicendo che era tutto sotto controllo, che i nostri conti sono in ordine, che il debito pubblico è assolutamente sostenibile e così via.

Quindi non può ora rimangiarsi tutto, dire che siamo sull’orlo del baratro, non sarebbe credibile.

L’Europa quindi ritiene che serva una faccia nuova, una persona che fino ad ora non si è sporcata le mani, il quale potrà rivolgersi agli italiani dicendo che la situazione economica è drammatica, che siamo ad un passo dal fallimento che i soldi per le pensioni ci sono ancora solo per pochi mesi … e così via.

Ok insomma penso che abbiate capito.

Ovviamente queste sono solo ipotesi ed ipotesi che possono avere un senso solo se davvero si intenda sostituire Conte e rimuoverlo da Palazzo Chigi, la qual cosa non è per nulla certa, anzi, tutt’ora ritengo che il Governo Conte con tutti i suoi Ministri e sottosegretari incompetenti, proseguirà ancora.

Tuttavia, insomma mi ricollego all’inizio del video, a me è parso di cogliere dei segnali, se poi questi segnali non porteranno a cambiamenti del nostro assetto politico lo scopriremo solo col tempo.