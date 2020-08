Si è troppo generosi nel definire questo un Governo di dilettanti, nella realtà questo è un Governo di incapaci, di incompetenti, di disadattati.

La vicenda del caos creato nel traffico ferroviario per l’insipienza di due Ministri, proprio nel giorno in cui gli italiani che possono ancora permetterselo partivano per le vacanze, è stata la dimostrazione più lampante che ci troviamo di fronte al peggior Governo del dopoguerra, ha superato anche il Governo Monti, che finora deteneva quel triste primato.

Nella classifica dei peggiori Ministri non si riesce a stilare una graduatoria, ritengo che in fondo, o meglio ai vertici, visto che stiamo parlando di una “classifica dei peggiori” ci siano diversi ex-aequo.

Il fatto è che questi Ministri … non si vergognano, dicono il tutto ed il contrario di tutto senza vergogna, e se qualcuno riesce (perché non è facile per l’opposizione far sentire la propria voce) dicevo che se qualcuno riesce a far notare l’incongruenza e l’incoerenza dei loro comportamenti o dei loro ragionamenti, ebbene loro non se ne preoccupano, vanno avanti, ripeto senza provare alcuna vergogna, come se non fosse accaduto nulla.

L’esempio a mio avviso più eclatante è quello del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Ricorderete tutti che il 24 marzo scorso, in pieno lockdown nel giorno nel quale il Ministro Gualtieri annunciava il decreto noto col nome di “Cura Italia” (a proposito occorrerebbe anche prevedere delle sanzioni per coloro che coniamo questi termini che sanno di presa per i fondelli dell’intero popolo italiano), comunque ricorderete tutti che quel giorno il Ministro Gualtieri aveva annunciato, che il Pil del nostro Paese, a fine anno, avrebbe potuto subire un calo, riporto le testuali parole “di qualche punto percentuale, grave ma gestibile e recuperabile”.

Allora a casa mia, qualche punto percentuale, soprattutto se poi si puntualizza che trattasi di un calo gestibile e recuperabile, significa 2/3 punti o a farla grande di 3 o4 punti percentuali.

Passano tre mesi siamo al 25 giugno, quindi quando era già terminato il lockdown, il Ministro Gualtieri deve comunicare le stime da inserire all’interno del DEF, ossia il Documento di Economia e Finanza.

Ed il nostro Ministro contrariamente alle previsioni di tutti gli altri Istituti sovranazionali, cito ad esempio soltanto il Fondo Monetario Internazionale che aveva previsto un calo del 12,8%, Gualtieri, dicevo, stima un calo del 8/9 percento.

Ok posso accettare anche che tu, in qualità di Ministro dell’Economia, non debba infondere pessimismo nella popolazione e quindi diffondi previsioni più ottimistiche anche se irrealistiche.

Però dopo aver fatto una previsione del 8/9%, quando l’Istat comunica un calo del 12,4% non puoi dire “è andata meglio di quanto si prevedesse”, se dici così, vivaddio, mi prendi per i fondelli, ma non basta perché sapete cosa ha aggiunto? Queste ancora le sue testuali parole: «È un dato che testimonia la solidità degli interventi messi in campo dal Governo e la possibilità per l'Italia di proseguire nel percorso di graduale e costante ripresa».

Veramente il popolo italiano non si merita tutto questo, non si merita di essere preso per i fondelli fino a questo punto.

Adesso poi si parla di una ripresa nei prossimi due trimestri dell’anno, certo ma anche qui si prendono in giro gli italiani, il Governo parla di una forte ripresa del Pil, ma intende una ripresa rispetto al trimestre precedente.

Certo è ovvio che rispetto al secondo trimestre che abbiamo passato per oltre la metà in lockdown avremo il Pil in ripresa, ma per avere un raffronto omogeneo dovremo confrontare il nostro Pil del terzo trimestre con quello dello stesso trimestre dello scorso anno, quello sarà un raffronto corretto per capire se davvero la nostra economia si stia riprendendo o meno.

E che dire della Ministra De Micheli? Ministra dei Trasporti.

Quanti soldi abbiamo ancora buttato via con Alitalia? Una cifra pazzesca. E’ vero, Alitalia lo hanno capito tutti andava venduta ancora tempo fa. Ed invece, ricordate che dicevano i vari Governi Monti, Renzi e Gentiloni?

Che non potevamo svendere la nostra Compagnia di bandiera.

Ma non dovevamo svenderla … dovevamo regalarla, avremmo risparmiato un sacco di quattrini, quanti miliardi di euro buttati.

E la vicenda Atlantia? Sapete vero che non è ancora finita, sapete che rischiamo di dare ancora parecchi soldi ai Benetton?

Oggi il titolo Atlantia in Borsa ha guadagnato il 3%, certo in una giornata positiva per Piazza Affari, ma insomma la società che controlla Autostrade per l’Italia ha comunque guadagnato il doppio dell’indice principale della Borsa italiana.

Ma guardiamo anche altri dicasteri.

Che ne dite della Ministra della Pubblica istruzione Lucia Azzolina?

Quella che riempie l’imbuto.

Si rischia davvero che il 14 settembre, giorno nel quale pare si debbano riaprire le scuole, ci troviamo ancora a discutere delle modalità con le quali dobbiamo far tornare sui banchi i nostri figli.

Già si è chiuso un anno scolastico in una maniera che … forse è meglio lasciar perdere, per carità, ma si rischia il caos cosmico anche il prossimo anno, anzi, pare che sarà estremamente difficile che si possa completare il normale programma scolastico.

Tutti questi sono eventi produrranno gravi danni non solo nell’anno in corso, ma gli effetti nefasti si protrarranno anche in quelli a venire. Questo è senza dubbio un fattore da non sottovalutare.

Coloro che si troveranno a gestire il nostro Paese dopo il Governo Conte due la vendetta si troveranno davvero i pozzi inquinati, non sarà facile per chi dovrà raccogliere questa eredità.

Ma non posso concludere questo video senza tornare un attimo al Recovery Fund.

Il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla festa estiva della Lega a Milano Marittima, ha sostenuto che a fondo perduto non ci arriverà nulla, in pratica che i prestiti che ci farà l’Europa sono … nostri soldi.

Benvenuto carissimo Massimiliano e benvenuta Lega, forse avete cominciato a guardare qualche video di Finanza In Chiaro, visto che io sono mesi che non solo dico queste cose, ma che le dimostro con i numeri.

Ammesso e non concesso infatti di essere beneficiari netti per circa 4,2 miliardi l’anno per i prossimi sette anni dal Recovery Fund il nostro Paese comunque sarà sempre contributore netto per una cifra superiore per quanto riguarda il normale … l’usuale Bilancio dell’Unione europea.

Quindi l’Europa non fa altro che prestarci i nostri soldi, facendoci naturalmente pagare degli interessi, ma soprattutto imponendoci delle condizioni assurde. Ossia imponendoci di fare delle trafile burocratiche sclerotiche e soprattutto imponendoci di investire i nostri soldi in particolari settori che probabilmente non sono per noi prioritari. Quante volte dovrò ancora ripeterlo!