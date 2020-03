Il mondo verso un'economia di guerra. L'incubo della recessione globale. Parola d'ordine: sostenere l'economia reale, ma di certo non con il Qe che protegge solo la ricchezza finanziaria in accordo con quanto è stato messo in risalto da Luca Ciarrocca su IlFattoQuotidiano.it.

Come investire i propri soldi in un mercato orso, non appena sarà possibile! Scoprilo nel Webinar Gratuito che si terrà venerdì 27 marzo alle 18.00.

Dalla Crisi del 1929 alla Grande Recessione del 2008, e passando per quella di oggi, la Grande Depressione del 2020 a causa della pandemia di coronavirus. Possiamo già chiamarla così, secondo IlFattoQuotidiano.it, in quanto, ad essere onesti, non si può non supporre che, a livello globale, si vada verso lo schianto dell’attività produttiva e del commercio mondiale.

Il mondo verso un'economia di guerra

D'altronde, se in Italia le misure restrittive, e finalizzate a stare a casa, sono attive già da diversi giorni, con il conseguente blocco o riduzione della maggioranza delle attività economiche, in altri Paesi come la Spagna, il Regno Unito e gli Stati Uniti il peggio con ogni probabilità deve ancora arrivare. Ecco perché, tra shutdown e lockdown, non si può non dare ragione a Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, nel sottolineare come il blocco delle attività produttive porti ad una economia di guerra.

L'incubo della recessione globale

Il grande incubo, a livello economico, è quello della recessione globale il cui rischio è direttamente proporzionale alla durata della pandemia di coronavirus. Al riguardo si naviga in acque sconosciute in quanto la crisi sanitaria ed umanitaria legata al Covid-19 è senza precedenti, e non ha niente a che vedere con la crisi del 2008 generata dai mutui subprime e dal fallimento della Lehman Brothers.

Parola d'ordine: sostenere l'economia reale

Per il momento, tra l'altro, poco o nulla è stato fatto nel mondo per scongiurare la Grande Depressione 2020 e, quindi, per sostenere l'economia reale. Al riguardo, non a caso, Luca Ciarrocca sul Fatto sottolinea come non sarà di certo il quantitative easing, che non fa altro che proteggere la ricchezza finanziaria attraverso il riacquisto di titoli tossici o inesigibili, a risolvere i drammatici problemi economici e sociali post coronavirus.

VERSO LA GRANDE DEPRESSIONE

Secondo @lucaciarrocca: "Va detto con la brutale onestà che il momento richiede: per via del virus, il mondo si avvia verso..." (continua a leggere il blog) https://t.co/cl0QjpZKFE

— I Blog del Fatto (@ilfattoblog) March 23, 2020