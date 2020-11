Guadagnare un interesse del 13% su deposito in dollari? Ecco come fare! Esiste un modo semplice di guadagnare dei soldi, semplicemente depositando una piccola cifra a scelta: Celsius Network è uno dei mezzi più facili. Si tratta di un network semplice da usare, che consiste in un'app per cellulare. In pochi minuti, si effettua la registrazione, si depositano i fondi a scelta e si ottengono interessi settimanali.

Oggi è possibile guadagnare un interesse medio del 13% con le criptovalute con un facile deposito in dollari, semplicemente utilizzando l’app di Celsius Network.

Ognuno di noi ha un conto corrente bancario sul quale deposita i propri soldi, eppure nessuna banca ci regala tassi di rendimento interessanti, neanche se il deposito riguarda una somma notevole.

Al contrario, esiste un modo semplice per ottenere rendite passive senza depositare grandi numeri in denaro. Le rendite passive offerte dall’applicazione di finanza decentralizzata Celsius Network sono molto interessanti e non vincolano l’utente ad alcuna entità di deposito.

Per saperne di più e scoprire come utilizzare Celsius Network ed ottenere gli interessi garantiti, continua a leggere!

Che cos’è Celsius Network

Celsius Network è un’applicazione DeFi, meglio conosciuta come vero e proprio network, che consente il credito e il debito in modo centralizzato. Attraverso l’uso della piattaforma, infatti, l’utente può avere accesso a due strade: quella del debito e quella del credito.

Con Celsius Network si possono, infatti, ottenere dei prestiti attraverso la formula del social lending. L’utente si registra e crea il proprio account. Compiuto questo passo, si può accedere al prestito in criptovalute.

A differenza della banca, la piattaforma chiede all’utente di depositare una cifra corrispondente ad un cd. “tasso di collaterizzazione”, per concedere il prestito. Non è richiesta alcuna verifica patrimoniale o di reddito, ma semplicemente il deposito di una somma che funga da garanzia.

Ad esempio, decido di avere un prestito di 100 dollari. Devo depositare 200 dollari o altra cifra in relazione al tasso di collaterizzazione richiesto. Il processo della richiesta è velocissimo e le modalità di restituzione della somma sono più vantaggiose della banca tradizionale.

Tutti i vantaggi di CN

Le criptovalute possedute dal richiedente rimangono nel suo portafogli e continuano a maturare interessi, ma solo quelle non inserite nella garanzia del prestito.

I vantaggi del prestito di Celsius Network sono così sintetizzabili:

si richiede che la cifra minima richiedibile sia di 1000 dollari,

si compila la richiesta in pochi secondi e si ottiene l’esito in pochi minuti,

non si viene sottoposti ad alcuna verifica creditizia,

la procedura è automatica ed estremamente veloce.

Per verificare tutte le condizioni del prestito, sul sito di Celsius Network c’è un pratico box di simulazione. Al suo interno l’utente potrà verificare subito:

il corrispondente richiesto in criptovaluta in base alla somma richiesta,

la durata da 6 a 36 mesi,

il tasso di interesse che pagherà, che non supera l’1% di TAEG,

la modalità di ricezione dell’importo tra contanti o criptovalute.

Le criptovalute che vengono date a titolo di garanzia rimangono bloccate per tutta la durata del prestito e non matureranno interessi.

Ma Celsius Network consente anche di testare l’altro risvolto della medaglia: depositare una cifra a libera scelta ed ottenere profitti annuali. Scopriamo di più!

Guadagnare interessi con Celsius Network, come si fa?

Il primo passo da fare per ottenere degli interessi con Celsius Network è quello di creare un account dopo aver scaricato l’app. L’applicazione esiste soltanto in versione mobile, non c’è alcun corrispondente desktop.

L’architettura della piattaforma è pensata per una fruizione immediata, con una semplicità d’uso pari a ogni altra applicazione sul proprio cellulare.

A questo punto la piattaforma chiederà all’utente di procedere con l’inserimento di alcuni dati e di accedere alla verifica della propria identità, attraverso il caricamento di un documento.

In genere la verifica non supera i 5 minuti, l’accesso completo alla piattaforma è piuttosto immediato.

Una volta che la procedura di verifica sarà ultimata e che il documento viene validato dal sistema, si può procedere con il deposito di una somma libera.

Va detto che Celsius Network non chiede ai propri utenti un deposito minimo, al contrario permette di lasciare la persona completamente libera di depositare la cifra che ritiene più opportuna.

La simulazione degli interessi

Per verificare a quanto corrispondono gli interessi che si percepiranno in base alla propria entità di deposito, basta andare sulla pagina ufficiale e scorrere fino a metà sezione.

A questo punto sarà possibile utilizzare un simulatore che mostrerà per la cifra che avrete inserito alla voce “Inital USD Value” il tasso di interesse corrispondente alla stablecoin associata.

Ad esempio, un deposito di 100 dollari nella criptovaluta USD coin renderà il 13,86 % annuo se si sceglierà di riscattarli in CEL token, il token ufficiale della piattaforma offre gli interessi più alti. Un deposito fisso per 20 anni di soli 100 dollari, porterebbe ad un guadagno complessivo di 1242.00 dollari.

Per procedere con il deposito, basterà cliccare sull’app da proprio smartphone alla voce “Deposit”, a registrazione completata. Successivamente va inserito l’importo che si desidera depositare e la criptovaluta sulla quale maturare la rendita passiva.

A questo punto verrà mostrato l’indirizzo a cui inviare il deposito e il gioco è fatto! Non bisogna svolgere alcun’altra operazione. La rendita partirà immediatamente e ogni Lunedì sul proprio wallet si avrà la rendita maturata in settimana.

Questo incremento permetterà di aumentare il capitale investito di una piccola quota settimanale, generando un aumento degli interessi complessivi. Si tratta del classico esempio di interesse composto.

I fondi ottenuti possono essere ritirati in qualsiasi momento, non ci sono vincoli se non quelli di essere liberi di attendere la crescita del proprio deposito. La tab che permette di ritirare i fondi è quella della voce “Withdraw” alla quale si accede dal menù principale.

I vantaggi della rendita passiva con Celsius Network

La piattaforma nasce dall’idea di due fondatori, nel 2017 e nel giro di soli 2 anni ha avuto una crescita esponenziale. In effetti, i vantaggi di questo network sono notevoli. Anzitutto, l’app è semplice e non richiede particolari conoscenze informatiche per poterla utilizzare.

L’interfaccia è studiata proprio per agevolare anche gli utenti meno esperti che vogliono affacciarsi al mondo delle criptovalute senza rischiare di perdere il proprio capitale.

A tal proposito, è importante ricordare che tutti i fondi depositati su Celsius Network sono assicurati fino a un valore di 100 milioni di USD, per tutelare gli investitori da qualunque rischio derivante da attacchi hacker o altre evenienze che potrebbero causare la perdita dei soldi.

Il provider dell’assicurazione usata da Celsius è BitGo, basato sulla compagnia assicurativa Lloyd’s.

L’unico onere per l’utente che si iscrive è quello di imparare a districarsi con i cd. Adress per le transazioni. Sbagliare indirizzo infatti non solo fa perdere i propri soldi, ma non consente più di recuperarli. Pertanto, si richiede la massima precisione possibile nella compilazione dei dati: null’altro.

Il network consente di: acquistare criptovalute, guadagnare degli interessi e monitorarne l’andamento h 24, 7 giorni a settimana. Tutto con una sola app. Lo scopo è quello di consentire a chiunque lo desideri di ottenere la propria libertà finanziaria, sfruttando al massimo le potenzialità delle criptovalute.

Celsius Network offre una rendita passiva fino al 21,49% annuo

Il sistema che sta dietro Celsius Network è pensato per offrire a chiunque voglia sfruttare il potenziale delle criptovalute di farlo attraverso un modo estremamente semplice: depositarli e attendere che maturino interessi.

La rendita passiva, in effetti, è un modo facile di guadagnare soldi perché permette un investimento accessibile a chiunque, a differenza di altre operazioni che richiedono conoscenze economiche, dei mercati finanziari, non indifferenti.

Vi forniamo di seguito un elenco che riassume in parte le rendite offerte da Celsius Network sulla base delle criptovalute che potrete scegliere. Proviamo ad ordinarle in modo decrescente.

Si ricordi che i tassi di rendita mostrati vengono offerti a prescindere dall’entità del deposito. Sia che versiate 10 dollari, sia che ne versiate 1000, la piattaforma vi corrisponderà gli interessi mostrati in questo elenco.

Questi dati fanno riferimento al caso di ricompensa in CEL, il token di Celsius Network. Gli stessi potrebbero subire sensibili cambiamenti nel tempo, in questo caso l’utente potrà prendere visione del cambiamento in tempo reale.

Criptovaluta e tasso di interesse:

SNX, Token di rete Synthetix 21,49%

MATIC, Matic Network 21,49%

DAI 13,86%

Moneta USD 13,86%

Binance USD e altre 10 cripto lo stesso valore 13,86%.

UN 9,21%

UNITO Uniswap 8,53%

DASH 7,21%

LTC Litecoin 6,61%

BTC Bitcoin 5,90%

EOS 5,83%

Ethereum 3,92%

Abbiamo scelto di mostrarvi soltanto alcune delle cripto supportate dalla piattaforma, ma sul sito potrete visionarle tutte.

La valutazione di questi numeri ci riporta in un ambiente molto conveniente dove il denaro assume valore in quanto tale e non in relazione alla sua entità.

Siamo abituati ad un sistema bancario che ci opprime in un traffico di garanzie che eccedono di gran lunga l’analisi della capacità di restituzione delle somme. Anche in caso di depositi ingenti, gli interessi corrisposti sono esigui e non permettono accumuli che possano rivelarsi decisivi ai fini della propria libertà finanziaria.

Il sistema bancario è piuttosto rigido e poco flessibile.

Celsius Network, al contrario, è l’ennesima testimonianza diretta sul fatto che la finanza decentralizzata può essere una risorsa potentissima per gli utenti, i quali possono contare su un sistema che avvalora la loro posizione economica sulla base di principi pratici e non teorici.

Ci auguriamo che sempre più persone capiscano il potenziale delle criptovalute, anche solo per il fatto che queste possano essere considerate la valida alternativa ai prodotti e servizi finanziari che conosciamo, i quali rischiano di diventare persino obsoleti a fronte di tanta evoluzione.