Banca del Piemonte, nel suo report settimanale, riferisce che l’accelerazione sul fronte del protezionismo commerciale, innescata dall’annuncio che una nuova e massiccia ondata di tariffe (su 200 mld di importazioni dalla Cina) è allo studio, ha indubbiamente portato una certa dose di volatilità in settimana ma non necessariamente nella direzione preventivata. L’unico vero filo conduttore al momento sembra essere quello di una liquidità globale sempre più precaria.

La debolezza dello Yuan è stata una conseguenza preventivabile dell’escalation fra USA e Cina. Il dollaro nelle ultime ore ha dimostrato una forza generalizzata nei confronti dei principali cross, coerente con il suo movimento di rafforzamento verso la valuta cinese.

Le borse asiatiche hanno messo a segno un rimbalzo poderoso dopo le perdite che hanno seguito l’annuncio dei nuovi dazi in arrivo, supportate probabilmente da qualche tentativo delle autorità cinesi di mostrare una certa volontà di contenere l’escalation in atto e di sedersi ad un tavolo per trattare. Hanno inoltre contribuito le ottime notizie su ZTE, a cui il Dipartimento per il Commercio USA ha eliminato il divieto di acquisto di componentistica americana: la notizia ha generato un rimbalzo del titolo ad Hong Kong.

Valute Emergenti: universo eterogeneo

A differenza di precedenti sell-off generalizzati, in questo periodo spicca come caratteristica la divergenza di performance tra i diversi paesi. Il primo esempio è rappresentato dalla Lira Turca che dimostra come dei rendimenti anche molto elevati non siano sufficienti a proteggere gli investimenti quando vi è la percezione di possibile instabilità finanziaria di un Paese. Le dichiarazioni di Erdogan sulla volontà di voler abbassare i tassi (contro ogni ragionevole regola di politica monetaria) hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco del cambio portandolo a nuovi minimi contro il dollaro, con un bilancio settimanale estremamente negativo (perdite di circa 7%).