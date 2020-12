A causa della pandemia di Covid-19 molte cose sono cambiate e alcune stanno cambiando, come le operazioni usuali di pagamento delle tasse che, tra deroghe e slittamenti, stanno creando non poca confusione riguardo, ad esempio, al bollo auto e al Superbollo. Le domande sono tante: come si calcola il bollo auto? quando va pagato? dove posso controllare se l'ho pagato? sono in ritardo sul pagamento? come posso verificare se nella mia regione si paga il bollo auto? il Superbollo è stato abolito o no? e via dicendo. Per fugare tutti questi dubbi, abbiamo preparato una breve guida rispondendo alle domande più frequenti degli automobilisti italiani sul bollo auto e sul Superbollo

Bollo auto, che cos’è?

Il bollo auto è una tassa regionale che deve essere pagata da tutte le persone che hanno un’automobile assicurata e iscritta al PRA, il Pubblico Registro Automobilistico.

Il PRA è una gigantesca raccolta di dati su tutti i veicoli che circolano in Italia: automobili, camion, autobus, motorini, motociclette, ecc. Insomma, qualunque mezzo abbia un motore.

Grazie a questi dati si può conoscere l’intera vita di qualsiasi mezzo, chi ne è stato proprietario, quanti passaggi di proprietà ha avuto, fino alla sua “morte”, che avviene con la demolizione del mezzo e con la conseguente espulsione dalla banca dati (solo dopo aver portato la targa in motorizzazione).

Il bollo auto si paga ogni anno e per ogni veicolo posseduto, quindi se si hanno due automobili e una moto si pagheranno tre bolli.

La tassa va pagata sia che il mezzo venga usato, sia che il mezzo rimanga fermo per periodi prolungati. Infatti, si tratta di una tassa sul possesso del veicolo, sulla proprietà, e non di una tassa di circolazione.

Come si calcola il bollo auto?

È utile sapere che più l’automobile posseduta inquina, più alta sarà la cifra da pagare per il bollo.

In pratica, dipende dalla classe a cui appartiene l’automobile:

auto classe Euro 0: 3,00 euro a kW per automobili fino a 100 kW - 4,50 euro a kW per automobili con più di 100 kW

auto classe Euro 1: 2,90 euro a kW per automobili fino a 100 kW - 4,35 euro a kW per automobili con più di 100 kW

auto classe Euro 2: 2,80 euro a kW per automobili fino a 100 kW - 4,20 euro a kW per automobili con più di 100 kW

auto classe Euro 3: 2,70 euro a kW per automobili fino a 100 kW - 4,05 euro a kW per automobili con più di 100 kW

auto classe Euro 4 - 5 - 6: 2,58 euro a kW per automobili fino a 100 kW - 3,87 euro a kW per automobili con più di 100 kW

Il calcolo del bollo auto si può fare direttamente online dalla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate o da quella dell’ACI, l’Automobile Club d’Italia.

Bollo auto 2021, quando si paga?

In generale, il bollo auto va pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo al giorno di immatricolazione dell’auto o dell’ultimo bollo pagato.

Per informazioni specifiche sul pagamento del bollo auto in tutte le regioni italiane riportiamo i link dove reperire informazioni utili:

Ho pagato il bollo auto? Ecco dove verificare

Per verificare se si è in regola con i pagamenti del bollo auto si possono fare due cose: andare sul sito web dell’Agenzia delle Entrate o su quello dell’ACI, l’Automobile Club d’Italia.



Vediamo nello specifico come fare.

Innanzitutto, prima di fare questa verifica, bisogna accertarsi di avere a portata di mano la targa della propria auto e, nel caso le auto fossero più d’una, anche delle altre. Lo stesso vale per moto, motorini, scooter, ecc. Di qualunque veicolo a motore si tratti, per verificare se abbiamo pagato o no il bollo auto, avremo bisogno del numero di targa.

Ecco come verificare se abbiamo pagato il bollo auto dal sito dell’Agenzia delle Entrate:

dalla home posizionarsi sulla barra di ricerca in alto a destra, quindi digitare BOLLO AUTO

nella pagina che si apre cliccare sul primo link, SCHEDE INFORMATIVE- BOLLO AUTO – CHE COS’È

nella pagina che si apre cliccare a sinistra CALCOLA IL BOLLO AUTO

nella pagina che si apre cliccare in fondo, sul pulsante ACCEDI AL SERVIZIO

Dal sito dell’ACI:

dalla home cliccare su SERVIZI

a questo punto cliccare su BOLLO AUTO (seconda voce della prima colonna)

all’apertura della pagina si può scegliere se calcolare il bollo o calcolare e pagare il bollo online, nel caso non lo si fosse ancora fatto.

Bollo auto scaduto, cosa fare?

Se, dopo aver verificato, ci si rende conto di aver dimenticato di pagare il bollo auto e quindi il bollo risulta scaduto, si può procedere attraverso il ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso altro non è che la possibilità di regolare i pagamenti in sospeso verso lo stato, prima che questi pagamenti vengano impugnati – cioè si ricorra alle azioni legali per il recupero del credito da parte dello stato -, pagando una mora ridotta, la cui cifra cambia a seconda del tempo trascorso dalla data del pagamento in regola.

Di solito, prima che lo stato intervenga con qualche azione legale, passano due anni dal mancato pagamento del bollo.

Trascorso questo periodo, la regione di residenza della persona morosa manderà a casa, per mezzo del Comune, una lettera chiamata “nota di cortesia”, che in termini tecnici si definisce avviso bonario, in cui viene descritto il pagamento del bollo non ancora avvenuto con l’invito a provvedere entro 30 giorni a regolarizzare la posizione, con un aumento della cifra del 5% in più rispetto a quella iniziale, oltre a una quota di interessi.

Dopo la “nota di cortesia”, se ancora il bollo non è stato pagato, lo stato e la regione possono procedere con l’iscrizione a ruolo.

Si tratta di un’azione di recupero crediti che lo stato intraprende per recuperare i soldi del bollo che non sono ancora stati versati, una volta accertato che sono scaduti i termini di legge, attraverso un ente di riscossione delle imposte, che può essere l’Agenzia delle Entrate ma anche qualsiasi altro ente.

Il passo successivo è quindi l’arrivo della cartella esattoriale presso la residenza del proprietario dell’auto dal bollo non pagato, da parte dell’ente nominato da stato e regione.

Una volta arrivata la cartella esattoriale, bisogna pagarla entro due mesi.

Si può chiedere di rateizzare l’importo, oppure fare ricorso.

Se non si esegue nessuna di queste azioni, il rischio è quello di incorrere nel fermo amministrativo dell’automobile.

Quali sono le conseguenze del fermo amministrativo dell’auto?

Con il fermo amministrativo possono succedere queste cose:

il proprietario paga il debito e ottiene il permesso di circolare

il proprietario non paga il debito e non può più usare l’automobile per circolare

l’automobile posta in fermo amministrativo non può essere demolita

se l’automobile posta in fermo amministrativo viene venduta, il nuovo proprietario non potrà guidarla sulle strade e autostrade italiane

se, nonostante il fermo amministrativo, il proprietario non procede alla regolarizzazione del debito, l’ente di riscossione può vendere l’automobile in questione per recuperare il credito.

Quando va in prescrizione il bollo auto?

Partiamo da un dato di fatto: in Italia la legge afferma che c’è una data di scadenza entro cui un qualsiasi reato tributario può essere perseguito e punito.

In particolare, riguardo al bollo auto, la data di prescrizione è il terzo anno dopo quello in cui è scaduto il versamento.

Dopo questo temine, la persona si può ritenere libera da ogni obbligo riguardo al pagamento di questa tassa.

Quindi, se il bollo è scaduto a settembre 2019, il termine per i tre anni sarà partito il primo gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022. Di conseguenza, se arriva una notifica da un ente di riscossione dopo il 31 dicembre 2022, il proprietario non sarà tenuto a pagare il tributo, poiché questo sarà andato in prescrizione.

Attenzione, però.

Se la notifica di riscossione arriva prima che la tassa entri in prescrizione, seguendo il nostro esempio poniamo il 30 novembre 2022, allora la prescrizione si sposterà al 31 dicembre 2025 e il proprietario sarà tenuto a pagare la cartella esattoriale entro i due mesi dall’invio.

Infatti, con l’invio dell’avviso bonario, della cartella esattoriale o di qualsiasi altra azione da parte dello stato che interrompa la prescrizione, questa comincia a essere ricalcolata da quella data per altri tre anni.

Cosa bisogna fare per comunicare la prescrizione del bollo auto?

Una volta superata la data di prescrizione del bollo auto, ci si può sentire liberi da ogni obbligo riguardo al pagamento di questa tassa.

A meno che non arrivi una notifica da parte di un ente esattoriale.

Infatti, se il bollo auto è caduto in prescrizione ma arriva una notifica, bisogna contestarlo entro due mesi presso la Commissione Tributaria Provinciale, cioè facendo ricorso davanti a un giudice. Se non si procede con questa operazione, la notifica resta legale a tutti gli effetti.

Il che significa che bisogna pagare la tassa per il bollo auto entro i termini stabiliti nella lettera.

Se non la si paga decorsi i 60 giorni e non si fa ricorso, non resta che aspettare la prossima notifica esattoriale che, come abbiamo detto, sarà l’iscrizione a ruolo, e fare ricorso impugnandola, perché nel frattempo si è intromessa la prescrizione della tassa.

Questa procedura è stata chiarita dalla Cassazione con la sentenza n. 5577/2019, in cui si legge:

In tema di riscossione della tassa automobilistica in caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento, si applica il termine triennale

Superbollo auto, che cos’è?

Il Superbollo auto è una tassa statale annuale che paga chi possiede una macchina sportiva che supera i 185 KW e dipende dal modello di auto.

Per ogni KW in più bisogna pagare 20€.

Superbollo auto 2021: bisogna pagarlo?

Nonostante la modifica proposta al testo della Legge di Bilancio 2019, in cui si chiedeva l’abolizione del Superbollo, la tassa statale sulle automobili più potenti non è stata abolita.

Perciò bisognerà pagare il Superbollo anche nel 2021.

Chi deve pagare il Superbollo 2021?

Devono pagare il Superbollo 2021 tutti coloro che al PRA, il Pubblico Registro Automobilistico, risultano proprietari di auto di lusso.

Il Superbollo si paga allo scadere del termine ultimo per pagare il bollo auto.

Se, per esempio, il bollo auto scade il 30 dicembre 2020, questo si dovrà pagare entro il 30 gennaio 2021 e, in questa stessa data, devo pagare anche il Superbollo.

Il Superbollo si paga per mezzo di F24, usando due modelli:

quello chiamato “F24 elementi identificativi” - conosciuto anche come F24 Elide –

oppure con il modello “F24 editabile/compilabile”.

Si può pagare in posta o negli sportelli di banche convenzionate, presso l’Agenzia delle Entrate o presso enti della riscossione vari.

Lo si può pagare anche in modalità online.

Il numero da inserire nel campo CODICE TRIBUTO è il 3364 per il Superbollo 2021.