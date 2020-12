I toni vivaci e risentiti dei cittadini sono stati i protagonisti del debutto del Cashback, il piano di rimborso per le compere da parte dello stato italiano, lo scorso 8 dicembre 2020. Tra l’app IO che non funziona o è rallentata e la poca chiarezza della procedura per potervi accedere, soprattutto riguardo alle carte valide da inserire nel “portafoglio”, ci si è chiesto perché non si è permesso alle persone di registrarsi all’app qualche giorno prima invece di mandare in tilt il sistema, com’era prevedibile, nel giorno del suo debutto. Ad ogni modo, con tanta pazienza, molti sono riusciti a entrare nell’app e a inserire tutti i dati necessari per far partire il piano di rimborso. Le domande dei cittadini restano comunque tante: come si partecipa al Cashback? che cos'è l'Extra Cashback di Natale? e il Super Cashback? cosa serve esattamente per registrare le mie carte al piano di rimborso?

Piano Italia Cashless

Partiamo dall’inizio. Il Cashback fa parte del più grande piano del Governo italiano per promuovere i pagamenti nei negozi fisici - supermercati, farmacie, abbigliamento, calzature, negozi di giocattoli, cartolerie, ecc. – con le carte di credito, i bancomat e le app di pagamento, come Apple Pay o Google Pay, il Piano Italia Cashless.

Nelle previsioni del Governo, questo piano serve per:

Modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente

Per poter usare il Cashless, e quindi il piano Cashback, bisogna avere lo SPID o, in alternativa, la Carta di Identità Elettronica (CIE).

Qui le istruzioni per richiedere lo SPID.

Una volta ottenuto lo SPID, basta scaricare l’app IO, abilitare le carte che si usano normalmente per i pagamenti e attivare il Cashback.

Cashback: come funziona?

Il Cashback è un rimborso del 10% sui pagamenti elettronici, cioè fatti con carte e app abilitate all’interno dell’app IO, la piattaforma che contiene molti dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Una volta attivato il Cashback e inserite le carte che si usano normalmente per i pagamenti, sull’app appariranno le operazioni che riguardano i pagamenti utili ad accumulare il credito, che verrà restituito tramite bonifico bancario.

In fase di attivazione Cashback dall’app IO viene infatti richiesto il proprio codice IBAN.

Si può inserire anche in un momento successivo, ma per ricevere l’Extra Cahsback di Natale bisogna comunicarlo entro il 31 dicembre 2020.

Nella sezione PORTAFOGLIO dell’app IO si possono vedere tutte le carte e i metodi di pagamento abilitati, i BONUS attivi, le eventuali carte di sconto e lo storico di tutte le operazioni fatte con PagoPA, la piattaforma dei pagamenti per l’Amministrazione Pubblica.

ATTENZIONE: al momento i pagamenti con le Apple Pay e Google Pay non sono supportati.

Per il momento si possono aggiungere carte di credito, di debito, prepagate e PagoBANCOMAT.

L’aggiunta degli altri metodi di pagamento è in programma nei mesi a venire.

Per il momento si possono attivare:

- AMEX

- BANCOMAT

- DINERS

- MAESTRO

- MASTERCARD

- POSTEPAY

- VISA

-V-PAY

- NEXI

Tra le app di pagamento:

- SATISPAY

- YAP

- HYPE

Come si diceva prima, per la Apple Pay, la Google Pay, la Samsung Pay e la Garmin Pay bisognerà aspettare gennaio 2021 perché diventino utilizzabili ai fini del Cashback.

Si possono usare le carte abilitate nei supermercati e nei negozi fisici, nei bar e nei ristoranti. Si possono usare per fare benzina, per pagare l’idraulico, il meccanico, l’avvocato, il commercialista e tutti i professionisti o gli artigiani di cui ti avvali.

Il rimborso per ogni singolo pagamento è di 15 euro.

Ma attenzione, il Cashback non vale per gli acquisti online: se si usano le carte abilitate per acquistare su Amazon, eBay o su qualunque altra piattaforma online, non verrà restituita nessuna somma.

L'Extra Cashback di Natale

Dall’8 al 31 dicembre 2020 il Governo ha istituito l’Extra Cashback di Natale: usando le carte abilitate si può ottenere un rimborso del 10% fino a 150€, basta concludere 10 operazioni entro il 31 dicembre 2020.

Come funzionerà il Cashback da gennaio 2021?

A partire da gennaio 2021 si possono continuare a usare le carte abilitate all’app IO per ottenere un rimborso di €300 l’anno.

Il rimborso si riceve ogni sei mesi ed equivale a €150 euro, a patto di aver effettuato un minimo di 50 pagamenti con carte o altri metodi di pagamento elettronici e che, quindi, non siano contanti.

Chi può partecipare?

Possono partecipare tutte le persone residenti in Italia che hanno compiuto 18 anni.

Ad esempio, in una famiglia composta dai genitori e da due figli, di cui uno di 18 anni o più e l’altro di 16 anni, saranno in tre a poter attivare il Cashback: i due genitori e il figlio maggiorenne.

Seguendo il nostro esempio, a dicembre questa famiglia può ottenere un rimborso di 450€, se i tre componenti maggiorenni attivano il Cashback.

E un rimborso di €900 per l’anno 2021.

Il Super Cashback

Oltre all’Extra Cashback di Natale e al Cashback annuale, c’è la possibilità del Super Cashback: i primi 100.000 che hanno aderito al programma e abbiano totalizzato il numero maggiore di pagamenti elettronici avranno diritto a un rimborso speciale di €1.500.

È bene sapere che non conta quanto si spende, bensì il numero di operazioni fatte in un semestre.

Ma attenzione: il Super Cashback non vale nel periodo che va dall’8 al 31 dicembre 2020, quello dell’Extra Cashback di Natale.

Se più persone sono a pari merito nella graduatoria per ottenere il “Super Cashback”, avrà la precedenza la persona che per prima, in ordine di tempo dall’ultimo pagamento elettronico, abbia totalizzato il numero di pagamenti utili per entrare in graduatoria.

Ci sono dei periodi di riferimento, al termine dei quali il conteggio del numero di operazioni fatte con i metodi di pagamento elettronico ripartono da zero.

Questo significa che, se si è già ottenuto il Super Cashback durante uno di questi periodi di riferimento, si può continuare a entrare in graduatoria anche per il periodo successivo. Infatti, i rimborsi del Supercashback sono cumulabili.

Ecco i periodi di riferimento:

- Il primo semestre partirà il 1° gennaio 2021 e scadrà il 30 giugno 2021

- Il secondo semestre partirà il 1° luglio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2021

- Il terzo semestre partirà il 1° gennaio 2022 e scadrà il 30 giugno 2022

Come e quando si ricevono i rimborsi?

La distribuzione dei rimborsi la fa la Consap S.p.A.

La Consap S.p.A. è una società per azioni, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, le cui azioni sono possedute interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il rimborso avviene attraverso un bonifico sul codice IBAN che abbiamo indicato quando ci siamo iscritti all’app IO oppure in un secondo momento, comunque entro e non oltre la scadenza di ogni periodo di riferimento.

Ecco i mesi nei quali verranno distribuiti i rimborsi:

- Extra Cashback di Natale (8-31 dicembre 2020): il rimborso verrà distribuito a febbraio 2021

- 1° semestre (1° gennaio 2021-30 giugno 2021): il rimborso verrà distribuito entro 60 giorni, quindi entro il 31 agosto 2021

- 2° semestre (1° luglio 2021-31 dicembre 2021): il rimborso verrà distribuito entro 60 giorni, quindi entro il 28 febbraio 2022

- 3° semestre (1° gennaio 2022-30 giugno 2022): il rimborso verrà distribuito entro 60 giorni, quindi entro il 31 agosto 2022.

Potrebbe succedere che la somma totale dei rimborsi da distribuire a tutti gli iscritti superi la somma dei soldi stanziati dal Governo per l’intero programma del Cashback: in questo caso, la somma dei rimborsi sarà ridotta per ciascun iscritto al programma.

La lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini è un altro modo di vincere premi, una sorta di bonus che il Governo ha pensato per gli italiani che non usano i pagamenti elettronici.

Sì, perché alla lotteria degli scontrini si partecipa anche con gli acquisti in contanti.

La prima cosa da sapere è che non costa nulla, semplicemente perché è collegata ai nostri acquisti quotidiani, come possono essere quelli al supermercato, alla pompa di benzina, al tabaccaio o all’edicola.

Le uniche condizioni per potervi partecipare sono:

- essere maggiorenne (18 anni o più)

- essere residente in Italia

Quindi, se si è maggiorenni e residenti in Italia, si parteciperà alla lotteria degli scontrini semplicemente facendo acquisti in negozi fisici. Questa volta anche in contanti.

Come si partecipa alla lotteria degli scontrini

Segui le istruzioni di seguito per partecipare anche tu alla lotteria degli scontrini:

1. Vai sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it

2. Cerca la sezione PARTECIPA ORA nella barra del menu (la terza voce a partire da sinistra: HOME, LA LOTTERIA, PARTECIPA ORA)

3. Una volta aperta la pagina del PARTECIPA ORA, basta inserire il tuo codice fiscale

4. Inserito il codice fiscale si aprirà una schermata su cui apparirà il tuo CODICE LOTTERIA, che puoi scaricare sullo smartphone o stampare. Lo dovrai mostrare alla persona alla cassa prima di ogni acquisto. La lotteria vale solo con acquisti a partire da €1 euro.

Ogni volta che mostri il tuo CODICE LOTTERIA prima di un pagamento, l’esercente ti darà uno scontrino valido come biglietto virtuale della lotteria.

ATTENZIONE: non si può partecipare alla lotteria degli scontrini con

- gli acquisti online

- i pagamenti che riguardano attività di impresa, arte o professione

- i pagamenti per cui si richieda l’acquisizione del codice fiscale per detrazioni o deduzioni fiscali

- le fatture elettroniche

Non sono validi per la lotteria gli scontrini di:

- farmacie

- parafarmacie

- ottici

- laboratori di analisi

- veterinari

E tutti quei luoghi in cui bisogna presentare la propria TESSERA SANITARIA.

Le estrazioni della lotteria degli scontrini

Le estrazioni della lotteria degli scontrini cominceranno nel 2021 e saranno così ripartite:

• Ogni settimana “estrazioni ordinarie” con 7 premi da 5.000 euro ciascuno

• Ogni settimana “estrazioni zerocontanti” con 15 premi da 25.000 euro per i consumatori e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti (esclusivamente per i pagamenti dei circuiti elettronici)

• Ogni mese “estrazioni ordinarie” con 3 premi da 30.000 euro

• Ogni mese “estrazioni zerocontanti” con 10 premi da 100.000 euro per i consumatori e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

• Estrazione annuale “ordinaria” con un premio pari a 1.000.000 di euro

• Estrazione annuale “zerocontanti” con un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente

Quali sono i premi

Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori:

• 7 premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana

• 3 premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese

• 1premio di 1 milione di euro ogni anno

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, cioè per i pagamenti effettuati con carte, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:

• 15 premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e 15 premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana

• 10 premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e 10 premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese

• 1 premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e 1 premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.