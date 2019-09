IBM ha commentato che sarà disponibile a lavorare con Facebook sul progetto Libra. Ciò non significa che IBM si unirà all'Associazione Libra.

Chi è IBM?

Fondata nel 1911, International Business Machines Corporation (IBM) è una società multinazionale americana con sede ad Armonk, New York, Stati Uniti, con attività in oltre 170 paesi.

Produce hardware, middleware e software per computer, offre servizi di hosting e consulenza in aree che vanno dai computer mainframe alle nanotecnologie.

Seguendo la sua strategia di continua crescita ed espansione, IBM si è impegnata nello sviluppo di soluzioni Blockchain e IoT.

I principali prodotti tecnologici dell'azienda includono IBM Blockchain, un servizio cloud pubblico per lo sviluppo di reti blockchain sicure; e IBM Watson IoT Platform: un'offerta cloud per sensori IoT, elettrodomestici, abitazioni e tutti i settori.

Inoltre, IBM è attualmente attiva anche nel campo della ricerca nell'ambito della computazione quantistica: ha prodotto il primo computer quantistico commercializzabile, denominato IBM Q System One.

IBM lavorerà con Libra di Facebook?

Una delle più grandi aziende tecnologiche sulla faccia della terra IBM, in una recente intervista della CNBC, ha rivelato la sua volontà di voler lavorare nel mondo crittografico.

Già da tempo, IBM ha puntato gli occhi sulla tecnologia blockchain e ha sottolineato l'importanza della tokenizzazione degli asset.

In particolare, l’attenzione di IBM non sarebbe rivolta alle vere e proprie criptovalute, ma in particolare alla tokenizzazione di asset già esistenti e la Bilancia di Facebook rientrerebbe in questa tipologia.