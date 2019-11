Il caso Ilva fa discutere molto, ma dato che non è l’unico caso di una multinazionale che se ne vuole andare dal nostro Paese dobbiamo necessariamente porci questa domanda:

Perché le multinazionali straniere (ma anche quelle italiane) se ne vanno dall'Italia?

Certamente per diversi motivi, ma il motivo principale è quello economico, produrre in Italia non è conveniente.

Ne è convinto Luigi Marattin, responsabile economico di Italia Viva, queste le sue parole:

La radice di questo problema, tolti i banditi, fra virgolette, è che in Italia da un po’ di tempo a questa parte l’economia non funziona più, altrimenti un’impresa multinazionale brutta e cattiva quando arriva … rimane! Se c’è un ambiente economico che funziona bene, dove le tasse sono basse, dove la Pubblica Amministrazione funziona, dove la giustizia funziona, dove l’economia va … la multinazionale brutta e cattiva rimane ed investe. Allora il problema è beccare i banditi e trovare gli strumenti perché i banditi non vengano alla fine, ma l’altro problema è che è l’economia italiana che ha smesso di crescere da vent’anni.

Come si fa a non condividere il pensiero di Marattin? Obiettivamente non fa una grinza.

E allora? Dove sbaglia il responsabile economico del partito di Renzi?

Beh semplice.

Non si chiede perché l’Italia ha smesso di crescere vent’anni fa.