Secondo l'Ufficio Studi Tecnocasa, i valori immobiliari nelle località turistiche di mare segnalano una contrazione dell’1,1%. Le regioni dove c’è una lieve ripresa dei prezzi sono Veneto (+2,7%) e Sicilia (+0,9%). Campania, Basilicata e Molise sono stabili. Tengono comunque l’Emilia Romagna (-0,2%), la Puglia (-0,8%) e la Sardegna (-0,4%).

LIGURIA

I valori immobiliari delle località turistiche hanno registrato, nella seconda parte del 2017, una contrazione del 2%. I comuni della provincia di Savona segnalano il ribasso più forte con -3,9%, a seguire quelli della provincia di Genova con -3,0%. Stabili le località dell’imperiese.

Provincia di Genova

Nella seconda parte del 2017 le località turistiche della provincia di Genova hanno registrato un calo dei prezzi del 3%. Leggera riduzione dei prezzi nel Centro Storico di Chiavari e nella zona del lungomare in seguito ad un eccesso di offerta sul mercato. Il ribasso ha interessato le tipologie da ristrutturare e ciò ha comunque determinato una buona domanda di immobili da utilizzare anche come casa vacanza. Gli acquirenti, provenienti soprattutto da Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, sono disposti ad acquistare la seconda casa e si orientano su bilocali e trilocali su cui investire cifre non superiori a 200 mila €. Piacciono le soluzioni con riscaldamento autonomo ed uno spazio esterno abitabile. Tornano ad acquistare anche gli investitori per mettere a reddito l’immobile sia per affitti stagionali sia per affitti di lunga durata (per un bilocale di 4 posti letto si spendono 1000 € a giugno e settembre, 1500 € al mese a luglio, 2000 € al mese ad agosto). Il tratto di Lungomare (viale Groppo, corso Colombo e corso Valparaiso) vicino alla zona di Ponente è quella più costosa. Per palazzi ristrutturati degli anni ’60-’70 con fronte mare si toccano punte di 5000-6000 € al mq. Prezzi che scendono se l’immobile ha affaccio sulla ferrovia che costeggia il lungomare. In questo caso i prezzi arrivano a 2000-3000 € al mq (ristrutturato). Soffrono gli immobili sul lungomare che va verso Levante, la zona della città che ha subito meno riqualificazioni nel tempo ed è anche meno servita a livello commerciale. Qui, un buon usato, scende anche a 2000-2500 € al mq. Riscuotono sempre un certo successo gli immobili del Centro Storico, dove sono presenti le tipiche case liguri d’epoca: si tratta di soluzioni caratteristiche, molte volte ristrutturate e dotate di riscaldamento autonomo e spesso senza ascensore. Hanno prezzi medi di 3000-3500 € al mq e top prices di 4000 € al mq se ristrutturate.