Rob Mumford, Investment Manager, azioni dei mercati emergenti di GAM, spiega che il pieno impatto del coronavirus resta da vedere, e nel mentre le autorità cinesi sono intervenute per fornire un sostegno significativo all'economia attraverso varie forme di stimolo monetario, fiscale e industriale. Questi sforzi si sono intensificati nelle ultime settimane, poiché è diventato chiaro che l'impatto, almeno nel breve termine, sarà probabilmente più dirompente rispetto a quello della SARS, con le previsioni del PIL per il primo trimestre che passano da un iniziale 4,5-5,5% su base annua ad alcuni commentatori che si aspettano un 1-3% su base annua (contro il 6% nel quarto trimestre del 2020). Anche se questo dovrebbe portare a qualche "vuoto d’aria" nell’andamento degli utili, gli investitori guardano oltre a questo periodo e si aspettano che l'aumento della domanda porterà a un impatto più modesto sull’arco dell’intero anno.

Rob Mumford prevede che i prossimi mesi saranno nel segno della volatilità man mano che verranno rilasciati ulteriori dati relativi al virus e le aziende cominceranno a includere nella propria reportistica l'impatto di questo difficile periodo, che ragionevolmente si farà sentire a livello internazionale, dato il crescente ruolo della Cina nell'economia globale. È probabile che l'esposizione settoriale e i modelli di business ne detteranno l'impatto e i commenti ufficiali indicano che le aziende della new economy basate sulla rete stanno soffrendo in misura minore (e in alcuni casi addirittura ne stanno beneficiando), mentre l'industria, l'energia e le materie prime stanno attraversando un periodo più difficile. Rob Mumford ritiene che ci siano interessanti prospettive di investimento nel mercato cinese, anche se la selettività è fondamentale in quanto alle aziende statali potrebbe essere richiesto di intensificare le attività nell'interesse nazionale (incluse le grandi banche) e le aziende percepite come beneficiarie di questo periodo potrebbero finire per registrare eccessi in termini di prezzi e di valutazioni (Rob Mumford pensa ad alcune società tecnologie e realtà selezionate di servizi online).