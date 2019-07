In linea di massima, le nuove nomine europee potrebbero comportare continuità delle politiche monetarie, ma minore flessibilità fiscale.

Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer UBS WM Italy, ritiene che in linea di massima, le nuove nomine europee potrebbero comportare continuità delle politiche monetarie, ma minore flessibilità fiscale. Per l’Italia, un sano realismo sulle finanze pubbliche sarà cruciale per poter sfruttare l’opportunità concessa dalla BCE.

Lentamente si comincia a comporre il puzzle delle cariche europee in seguito alle elezioni dello scorso maggio. Da un punto di vista economico, le due cariche più rilevanti sono il Presidente della Commissione europea e il Presidente della Banca centrale europea (BCE).

Occorre ricordare che le principali nomine sono frutto di complessi accordi politici, soggette al voto del Parlamento europeo da metà luglio in poi, e interconnesse tra loro. Quindi, se una non fosse confermata, anche le altre potrebbero essere a rischio.

Christine Lagarde è stata nominata Presidente della BCE - spiega Matteo Ramenghi -. Dalla sua parte giocano l’esperienza al Fondo monetario internazionale (FMI) durante la crisi e le grandi capacità politiche. Dall’altra parte, sarebbe il primo Presidente senza esperienza nella direzione di una banca centrale e, almeno direttamente, di politica monetaria. In origine avvocato, prima del FMI ha avuto incarichi ministeriali in Francia.

L’aspettativa dei mercati è che Lagarde si muova nella stessa direzione di Draghi, con una politica monetaria sufficientemente accomodante ma, forse, con minore attenzione nei confronti delle specifiche necessità delle economie del Sud Europa. Quest’ultimo aspetto sarà da valutare perché talvolta le sue posizioni sono sembrate di grande incoraggiamento, per esempio quando ha dichiarato: "Maggiori progressi devono essere fatti in fatto di unione fiscale e unione bancaria".