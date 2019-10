Marco Pirondini, Head of Equities per gli Usa di Amundi Pioneer, spiega che il partito democratico ha annunciato l'avvio della procedura di impeachment contro il presidente Donald Trump a seguito delle rivelazioni secondo cui lui avrebbe indotto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy a indagare sul figlio del suo avversario politico, il democratico Joe Biden. Il processo di impeachment è lungo e articolato. Secondo il nostro scenario di base c’è una probabilità dell'80% che Trump venga incriminato e poi assolto dal Senato, rimanendo così in carica per il resto del mandato.

Impatto sull'economia statunitense e sulla politica della Fed: in uno scenario di intenso conflitto politico, potrebbe succedere che Washington non sia in grado di approvare misure legislative significative come la ratifica dell'accordo commerciale tra USA, Messico e Canada. Il sentiment potrebbe risentire del processo di impeachment, ma è improbabile che il processo di impeachment abbia un impatto significativo sull'economia statunitense.

Implicazioni per chi investe nel reddito fisso: storicamente, il processo di impeachment non ha avuto effetti diretti sull'economia e un impatto solamente di breve durata sui mercati finanziari - spiega Marco Pirondini -. Anche se i tassi d'interesse statunitensi potrebbero scendere per effetto di una fuga verso la qualità come reazione alle notizie legate al processo di impeachment, crediamo che questo fenomeno non sarà duraturo. Al di là dell’evoluzione del contesto politico a breve termine, il principale motore dei tassi di interesse sarà costituito dalle prospettive economiche e di inflazione, e di conseguenza dalla politica della Fed.