Quando arrivano queste notizie, non si sa mai se siano buone o cattive. Questa volta è stata promessa la cancellazione dell'Imu. Il nuovo decreto legge ha cancellato la seconda rata dell'Imu: quella, per intenderci, che si paga entro il 16 dicembre. Della cancellazione ne beneficeranno tutte le aziende che sono state colpite dal Dpcm. Questa, al momento, non è l'unica promessa che arriva dal Governo: le aziende dovrebbero beneficiare anche di nuovi crediti di imposta sugli affitti per i prossimi due o tre mesi.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in due mesi: potrà essere ceduto al proprietario dell'immobile o potrà essere scontato dal canone. E' prevista anche un'indennità del valore di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e per quanti siano impiegati nei centri sportivi. Il reddito di emergenza, che era destinato ai più bisognosi ma che non potevano accedere al reddito di cittadinanza, dovrebbe essere prorogato anche per il mese di novembre.

Imu: le parole di Giuseppe Conte!

Ogni promessa è debito. In questi giorni si fa un tanto parlare dell'Imu e dell'ipotesi ventilate dall'Unione europea, che vorrebbe che fosse estesa anche alla prima casa. A causa, invece, del dilagare del coronavirus, il Governo sembra, almeno per il momento, intenzionato a spingersi in una direzione diversa. Giuseppe Conte, a margine della conferenza stampa dopo la firma del nuovo Dpcm, ha affermato:

Arriveranno nuovi contributi a fondo perduto. Ci sarà un credito d’imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre. Verrà cancellata la seconda rata Imu dovuta entro il 16 dicembre.

Conte, in un certo senso, ha scoperto l'acqua calda e ha spiegato che il coronavirus starebbe mettendo un po' tutti a dura prova. Non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello psicologico. In questi ultimi mesi si starebbero anche creando alcune diseguaglianze tra le persone: alcune sarebbero meno tutelate di altre. Il pensiero di Giuseppe Conte sarebbe rivolto principalmente a ristoratori, commercianti, lavoratori dello spettacolo ed artigiani: proprio per aiutare loro sarebbero stati preparati degli indennizzi. Conte spiega che:

gli aiuti arriveranno direttamente sul conto corrente, con bonifico bancario tramite l'Agenzia delle Entrate. Nuovo credito di imposta per gli affitti, cancellata la seconda rata Imu e confermata la cassa integrazione e un nuovo bonus una tantum per lavoratori stagionali di turismo, spettacolo e lavoro intermittenti del mondo dello sport, un'ulteriore mensilità del reddito di emergenza e misure di sostengo della filiera agroalimentare. Arriveranno nuovi contributi a fondo perduto. Ci sarà un credito d'imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre. Verrà cancellata la seconda rata Imu dovuta entro il 16 dicembre.

La stangata Imu viene sospesa?

Una domanda che a questo punto ci dobbiamo porre è se la stangata Imu ipotizzata nei mesi scorsi sia solo rimandata? Malignamente qualcuno potrà pensare che la seconda rata verrà sospesa solo quest'anno e poi ci presentaranno il conto con i dovuti interessi. Come molti ben si ricorderanno, l'esecutivo si stava preparando a sganciare una vera e propria bomba sulla testa dei proprietari immobiliari.

Il Partito Democratico, infatti, stava preparando un disegno di legge che avrebbe messo in ginocchio i proprietari degli immobili commerciali: l'intenzione era quella di tripplicare il costo dell'Imu per in negozi che siano sfitti da più di 12 mesi. Una scelta, che se dovesse arrivare proprio in questo periodo, avrebbe la pesante colpa di mettere completamente in ginocchio i proprietari delle mura dei negozi, ma anche quanti stiano esercitando un'attività commerciale. In altre parole verrebbe punito quanti lasciano in disuso un immobile: una mazzatta vera e propria che potrebbe arrivare ad uccidere definitivamente il mercato immobiliare commerciale. Cosa accadrà adesso di questa proposta? I Dem andranno avanti lo stesso o si stopperanno? Dato il particolare periodo economico sarebbe opportuno garantire un po' di respiro ad imprenditori e proprietari immobiliari fino a quando l'economia non riesca a riprendersi completamente.

Imu: in teoria quanto si dovrebbe pagare!

Proprio nel 2020 è nata la nuova Imu, che prevde un'aliquota di base pari all'8,6 per mille. Per il momento non sono previsti dei risparmi per i contribuenti. Indipendentemente dalle promesse di Conte, al momento sono esentati dal pagamento dell'imposta quanti siano proprietari di un unico immobile e che questo sia adibito ad abitazione principale. Ricordiamo che l'immobile, per essere esentato, deve appartenere alle categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Esentate dal pagamento lo sono anche ler pertinenze alle categorie catastali: C/2, C/6 e C/7.

Nel caso in cui ci si dovesse dimenticare di pagare l'Imu, l'amministrazione comunale ha tempo 5 anni per notificare le proprie richieste. Pena il decadimento complete. I tempi massimi sono stati stabiliti dall'articolo 161 della Legge 296/2006, Legge finanziaria 2007, che ha fissato i termini di notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali.In particolare è stato stabilito che: